Капуста сжигает жир не хуже ананаса

Оказывается, некоторые из самых обычных овощей способны сжигать жир, помогая избавиться от лишних килограммов, не хуже известного своими жиросжигательными свойствами ананаса. Диетологи утверждают, что эти овощи содержат особые фитонутриенты, помогающие "сжечь" жир на животе.

Как показали исследования, существует конкретный класс овощей, способных сжигать жир, инактивируя ксеноэстрогены. Это опасные вещества, которые попадают в наш организм из окружающей среды в огромном количестве. Мы получаем их из продуктов питания, косметики, бытовых моющих средств, вместе с пестицидами и некоторыми продуктами нефтехимического загрязнения воздуха.

Ксеноэстрогены – это химические соединения, которые разрушают гормональную систему человека. Попадая в организм, они действуют подобно гормонам эстрогенам, запуская неправильные механизмы. Они способны накапливаться в организме, проявляя высокую биологическую активность. Помимо влияния на репродуктивную функцию, эстрогены способствуют отложению жира на животе, особенно у женщин. Таким образом, даже при нормальном уровне гормонов, организм будет находиться в состоянии, подобном их избыточному количеству.

Овощи, способные нам помочь - это овощи семейства крестоцветные: кочанная капуста, цветная капуста, спаржевая, кольраби, хрен, редис, репа, брюква, китайская капуста, горчичное семя. Они содержат химические вещества индола, а именно индол-3-карбинол, которые связывают ксеноэстрогены, препятствуя их нежелательному действию.

Диетологи рекомендуют употреблять блюда из крестоцветных овощей, по крайней мере, три раза в неделю. Салаты из редиса, кресса или брюквы, а также тушеная или приготовленная на пару цветная и брюссельская капуста, не только помогут сохранить стройную фигуру, но и восполнят запас витаминов и микроэлементов.

Кроме того, как выяснили биологи, крестоцветные овощи обладают противораковыми свойствами и повышают иммунитет.

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