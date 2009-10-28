В Швеции 4 человека умерли после вакцинации против гриппа A/H1N1

В Швеции началось расследование опасных побочных последствий вакцинации против вируса гриппа A/H1N1 после того, как после прививки 23 октября умерли еще два человека. Всего в результате вакцинации в Швеции уже умерло четыре человека.

От самого вируса в то же время умерло всего лишь два человека, сообщают «Подробности» со ссылкой на портал The Local.

О двух смертях информацию опубликовал шведский Департамент по контролю за продукцией в сфере здравоохранения. Последними жертвами стали две старые женщины. 74-летняя женщина из города Соллефте на севере страны умерла через четыре дня после вакцинации. Женщине была сделана прививка, потому что она была включена в группу риска в связи с болезнью сердца и легких. Еще одной жертвой стала 90-летняя женщина.

Департамент уже расследует причины смерти двух ранее привитых людей, которые также входили в группу риска. Ими являются пятидесятилетний мужчина с серьезным заболеванием сердца и женщина с острым заболеванием мышц.

В Швеции тотальная вакцинация началась 12 октября. Привито должно быть от 50 до 70 процентов населения, а в случае необходимости и 80 процентов. В Швеции было зарегистрировано 17 тыс. 778 случаев заболевания гриппом людей, из них только два случая со смертельным исходом.