Курица, несущая... смерть!

Незачем громко кричать: «Яду мне, яду!» — можно просто сходить в магазин и купить курочку гриль. Еще лет пять тому назад куры гриль считались деликатесом. Сегодня любителей этого блюда по праву можно назвать камикадзе. Почитатели белого мясца играют в игру, более рискованную, нежели... «русская рулетка». Если в барабан револьвера любитель острых ощущений заряжает один патрон из шести, то среди продающихся кур гриль каждая вторая — смертоносная. И сколько бы ни говорилось о том, что сие лакомство опасно для жизни, находятся люди, желающие рискнуть. Неоправданный риск

На днях по всем СМИ прошла скандальная новость – 12 человек, купив в одном из крупных столичных сетевых супермаркетов кур гриль, слегли с сальмонеллезом. «Все пострадавшие мужчины – строители, работающие в столице, – рассказывает лейтенант службы гражданской защиты главного управления МЧС в Винницкой области Ирина Куринна. – 10 рабочих – жители Шаргородского района Винницкой области, которые ездят на заработки в Киев. Двое остальных – из других областей. Так вот, они рассказали, что перед тем как им стало плохо, пообедали курицей из супермаркета. Причем ели они там же, где и работали, – в строительном вагончике».

Заведующий инфекционным отделением Шаргородской районной больницы Михаил Рудык уверяет, что на сегодня состояние больных уже не вызывает опасений. Хотя в больницу они поступили в тяжелом состоянии: с высокой температурой, рвотой, жидким стулом и головной болью. «Мы уже точно определили, что это сальмонеллез, но вот какой тип, пока точно не скажем, – уверяет медик. – Эти признаки у больных появились спустя 6—8 часов после поедания курятины. Хотя отравление может проявиться и быстрее, в этом случае все зависит от организма больного. Если вовремя не обратиться к врачу, возможны осложнения: пневмония, холецистит, а то и вовсе летальный исход. Не думаю, что покупка курицы гриль, пусть даже в магазине, стоит такого риска».

Примерно в то же время, когда отравились приезжие строители, наш коллега Александр стал свидетелем совершенно дикой сцены. Правда, ее героям повезло. Так вот, скупаясь в одном из крупных киевских супермаркетов, он увидел, как мужчина в спецовке (по виду – снова-таки рабочий-строитель) покупал в отделе кулинарии курочку гриль, скорее всего, на обед себе и товарищам. Курочка была запакована в блестящую непрозрачную фольгу. Через десять минут этот же мужчина с криками ворвался в супермаркет и продемонстрировал продавцу распакованный «деликатес», в котором кишели… черви! «Это не наша!» – попытался выкрутиться продавец. – «Нет, ваша! Вот чек!» На шум сбежались другие продавцы, менеджеры, и скандал удалось погасить, заменив протухшую птичку другими деликатесами, посвежее.

«Жизнь после смерти» Да и вообще куриная «жизнь после смерти» интересна и разнообразна.

Итак, сразу после птицефабрики курочку привозят в супермаркет, где ее приводят в товарный вид: делают эпиляцию, удаляя остатки перьевого покрова, разделывают и фасуют. И после этого она отправляется на охлажденный прилавок. Здесь, по правилам, курица не должна задерживаться дольше двух недель. По истечении этого срока продукция приходит в негодность, и ее должны утилизировать. Но это по правилам. В реальной жизни немного «постаревшую» птицу отправляют на «омолаживающие» процедуры. После них внешний вид продукта становится значительно лучше, она выглядит так, словно буквально вчера беззаботно бегала и щипала травку. Суть этих процедур сводится к тому, что тушку сутки вымачивают в растворе марганцовки, потом моют и переупаковывают. Понятно, что срок годности на этикетке у нее тоже обновляется.

Если же курице не повезло и на нее так никто и не польстился даже после всех этих процедур, птица возвращается на дополнительную обработку. Ее еще раз вымачивают, но уже в уксусном растворе, чтобы убрать трупный душок. Потом она приправляется специями, после чего «улучшенные» куры направляются снова на фасовку – в наборы для барбекю либо в отдел «Куры гриль». Главное в этом деле – больше чеснока да перчика добавить. Они и вкус продукту придадут, и неприятные ароматы забьют. Если, конечно, эти запахи не настолько сильны, что их даже чеснок не возьмет.

Оно и понятно, зачем, спрашивается, супермаркету готовить свежую курицу, если есть такие прелестные остатки?! Причем повара кулинарных отделов не заморачиваются вопросами гигиены. «После того как куры замаринованы, повара могли оставить их в маринаде на ночь, – раскрывает производственную тайну бывшая сотрудница одного из столичных супермаркетов Татьяна. – Понятно, что для каждой новой партии никто не удосуживается делать новый маринад. Бывало, птицу неделями замачивали в одном и том же растворе. Иногда ее ни в чем не вымачивали, а так просто приправляли специями и готовили».

На этом неприятные сюрпризы от кур гриль, увы, не заканчиваются. При долгом нахождении в печке из кур выделяется жир, который под воздействием длительной высокотемпературной обработки превращается в канцерогены. А поскольку в гриле куры размещены одна над другой, то этот самый жир капает на нижележащую птицу, насыщая ее кожу канцерогенами. Но и это еще не все! Шампуры, на которые нанизывают многострадальных курочек, моют крайне редко. Поэтому на них накапливается все тот же пережаренный, насыщенный канцерогенами жир.

Убойный маринад Если в супермаркетах дела обстоят неважно, то в ларьках ситуация с курятиной еще хуже. Там не только продают «подгулявший» продукт, но и его происхождение остается тайной за семью печатями. Не секрет, что в Украину импортируется продукция, которую в большинстве стран и на порог бы не пустили. Ну какой добрый хозяин отдаст соседу качественный продукт? Поэтому нередко нам привозят курятину, которая уже несколько лет пролежала в замороженном виде. И производителю выгоднее сбагрить ее нам, нежели утилизировать у себя на родине. Отечественный мясопродукт, по крайней мере, свежий. Хотя говорить о том, что эти куры полезны для здоровья, нельзя. Ведь они выращены все на тех же антибиотиках, которые используются за рубежом. Их в корма добавляют для того, чтобы цыплята быстрее росли, поэтому «фабричные» куры вырастают за 1,5 месяца, в то время как домашние – за 4—6.

Удивляются беспечности отечественных почитателей блюда под названием «куры гриль» и в Киевской организации Союза потребителей Украины. Ее членам приходилось посещать цех по производству кур гриль. «Я не знаю, как можно это есть, – удивляется эксперт Киевской организации Союз потребителей Украины Сергей Шевчук. – На днях мы провели очередную проверку. И что увидели? В большинстве «точек» кур мариновали в обычной ванной. Причем видно было, что птица еще толком не успела разморозиться, а ее уже маринуют. Судя по тому, что птицы были «окаменевшими» от заморозки, мы подозреваем, что эти куры не один год провели в морозилке. Отсутствовали и ветеринарные свидетельства, и удостоверения качества, маркировка, одним словом, все, что могло бы подтвердить качество и безопасность продукта.

Сама ванна тоже выглядела сомнительно: явно старая, с облупившейся эмалью. Можно только догадываться, кто и с каким букетом болезней в ней до этого купался. Сам маринад издавал сильное зловоние. Разумеется, никаких технических условий, согласно которым кур мариновали, не было. А уже готовая к реализации продукция хранилась в ящиках, стоявших прямо на полу. Хотя, по правилам, куры должны лежать на специальных поддонах. Сотрудники, занимающиеся маринованием птицы, не смогли показать санитарные книжки из-за отсутствия таковых. Хотя, по законодательству, те обязаны у них быть».

Курятина под формалином Если в супермаркетах подпорченную курятину «приправляют» уксусом и марганцовкой, то в ларьках используют еще и… формалин! Убедиться в этом несложно. Стоит купить курочку и оставить ее в холодильнике на несколько месяцев. Если за это время в ней не заведется разнообразная живность и она не станет мерзко пахнуть, значит, имеет место формалин. Кстати, чтобы трупы в анатомичках дольше хранились, их обрабатывают именно этим раствором.

Распознать маринад из формалина несложно. Он имеет характерный лекарственный запах, далекий от аромата перца и других приправ. «Если формалин попадет в организм, это может спровоцировать воспаление слизистых, он убивает также вредную и полезную микрофлору, вызывает гибель нервных клеток, а позже может спровоцировать необратимые изменения в печени, почках и селезенке, – убеждает врач-гастроэнтеролог одной из частных столичных клиник Валентина Сташникова. – Причем серьезно отравиться можно, даже если человек съест совсем чуть-чуть. Недавно к нам в клинику с сильнейшим отравлением попала кормящая молодая мама с малышом. Как выяснилось позже, она угостилась курицей гриль. К счастью, все обошлось. Хотя риск летального исхода в подобном случае не исключен».

Мы не беремся утверждать, что абсолютно все куры гриль смертельно опасны. «Я каждую неделю хожу покупать курятину на рынок в Ново-Беличах, – рассказывает пенсионерка Галина Константиновна. – Там ее продают с машин, и обычно она вполне свежая, хоть и недорогая. Я заметила, что там скупается и владелец соседнего ларька «Куры гриль». Каждый раз он придирчиво осматривает тушки птиц, выбирая лучшие. Однажды он посмотрел, понюхал и… отказался покупать! Ну а я сдуру в тот раз купила курятину, и она действительно оказалась с душком. В ларьке этого товарища я бы, пожалуй, рискнула взять жареную курочку. Но она там слишком дорогая для пенсионера!»

…Во многих кулинарных крупных сетевых магазинах жареные куры не просто дешевые – там даже устраивают специальные акции и распродажи, на которых кур гриль можно купить за сущие копейки. Вот только пойдет ли такая покупка вам на пользу?

Компетентно Максим Папуша, глава Киевской организации Союза потребителей Украины:

– Не секрет, что некоторые нечестные предприниматели покупают кур, срок реализации которых просрочен в 2—3 раза. И эти продукты не просто просроченные – даже свежие они не могли похвастаться качеством. Речь идет об импортной курятине, буквально «напичканной» антибиотиками. Распознать такую птицу легко: если распечатать упаковку, в нос ударит резкий лекарственный запах. Отечественную птицу тоже подкармливают биодобавками, но в меньших количествах.

Так вот, после приобретения вот такой «свежей» птицы ее моют, обкалывают раствором уксуса или марганцовки, натирают специями, зажаривают и продают. Примечательно, что некоторые из этих горе-поваров не удосуживаются скрывать способ мариновки. Мне не единожды доводилось видеть шприцы, которыми делали курам инъекции: они валялись прямо возле ларька. Никто даже не думал их прятать.

Лично я курятину гриль сам не ем вовсе и другим не советую. А если уж сильно хочется, лучше пойти в хороший гастроном, купить свежую курочку отечественного производства и поджарить дома самому.

novaya.com.ua