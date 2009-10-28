В Ивано-Франковске заболеваемость школьников ОРВИ возросла в 3 раза

В Ивано-Франковске уровень заболеваемость детей ОРВИ по сравнению с первой неделей октября возрос в три раза среди школьников, и в 8,5 раза - среди студентов.

Об этом сегодня УНИАН сообщили в пресс-службе Ивано-Франковского горисполкома.

По информации заместителя главного врача Ивано-Франковской центральной клинической больницы Александра МУДРОГО, с 15 октября в городе наблюдается резкое повышение заболеваемости ОРВИ. За последнюю неделю - с 15 по 22 октября - в целом было зарегистрировано 3207 случаев против 1024 случаев за минувшую неделю. Преобладают среди заболевших дети в возрасте до 14 лет – 60%.