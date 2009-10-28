Почему болеть лучше дома, а не в офисе

Для офисов давно уже стала привычной такая картина: кашляющие, постоянно шмыгающие носом сотрудники, периодически заваривающие себе горячий чай и кутающиеся в теплые кофты. А все дело в том, что большинство из нас, несмотря на плохое самочувствие и бушующую эпидемию гриппа, всегда героически выходят на работу, совершенно не беспокоясь о том, что они могут не только сделать хуже себе, но и заразить окружающих.

Грипп и ОРВИ занимают первое место по частоте и количеству случаев в мире, и составляет 95% всех инфекционных заболеваний. Ежегодно в мире заболевает до 500 млн. человек, 2 миллиона из которых умирают. В России же ежегодно регистрируют от 27,3 до 41,2 млн. заболевших гриппов и другими ОРВИ. Но вся эта статистика не особо волнует многочисленных трудоголиков, которые в любом состоянии рвутся на работу.

Интересно, с чем же связано такое трудовое рвение и насколько оно безопасно? На самом деле, трудоголики, которые выходят на работу в любом состоянии "из любви к искусству", встречаются не так уж и часто. В основном мы переносим болезни на ногах, чтобы избежать трех основных "неприятностей":

Почему мы делаем это?

Уменьшение доходов. Ведь во время болезни сотрудник несет потери в зарплате - существуют ограничения в сумме выплат по больничному листу. К тому же не все работодатели оплачивают их в полном объеме - особенно это касается тех организаций, где основная часть зарплаты выдается "в конвертах". Да и учитывая сегодняшнюю кризисную обстановку, когда все держатся за свою работу мертвой хваткой, понимая, что найти другую будет очень сложно, прогуливать работу из-за какой-то "дурацкой" простуды мало кто решается. Из-за повышенной нагрузки на работе после болезни - необходимость "наверстывать упущенное", разбирать образовавшиеся "завалы" пугает многих специалистов. И самое главное: из-за риска испортить отношения с руководством и потерять хорошую работу. Работодателям невыгодны часто болеющие сотрудники: во-первых, приходится оплачивать часть больничного, а во-вторых, искать кого-то, кто будет выполнять обязанности заболевшего во время его отсутствия.

Все эти серьезные доводы лежат на одной чаше весов, но не стоит забывать, что на другой находится наше здоровье. Врачи предупреждают: самолечение и переносимые на ногах болезни приводят к серьезным осложнениям и возникновению ряда хронических заболеваний. Простудные заболевания часто провоцируют отиты, гаймориты, бронхиты и даже пневмонии. А у больных хроническими сердечно-сосудистыми и бронхо-легочными заболеваниями при несоблюдении постельного режима и рекомендаций врача могут возникнуть серьезные обострения. И даже резкое ухудшение состояния, при котором требуется немедленная госпитализация.

Что же делать? Можно ли найти золотую середину: и работодателю угодить, и себя не обидеть? При появлении первых признаков простудного заболевания - ломоты в теле, насморка, болей в горле и др. - можно попробовать принять комплекс мер, "убивающий" болезнь на корню.

Как следует прогреться: например, сделать ножные и ручные ванны с порошком горчицы в течение 10 минут. Много пить - до 10 стаканов теплых напитков в день. Это могут быть как отвары лекарственных трав (ромашка, липа, мята, специальные сборы), так и обычный чай с лимоном, молоком, медом, компоты или соки. Принять максимально возможную по инструкции дозу витамина С (но не больше - может возникнуть аллергия!), а также включить в рацион много цитрусовых. Полоскать горло каждые два часа теплой водой с содой, календулой, фурацилином и т.п.

Не пренебрегайте народными средствами лечения простуды. Они проверены временем и очень эффективны:

Хорошо помогают ингаляции, с противовоспалительными травами - ромашкой, липой. Еще один замечательный способ - подышать отваром картошки. Несколько раз в день съедайте по кусочку лимона, смазанного медом. При простуде помогает настой сибирской бузины. Необходимо взять столовую ложку сухих цветков бузины, залить стаканом кипятка, настоять 20 минут, процедить. Настой принимать по четверти стакана, лучше с медом, 3 - 4 раза в день за 15 минут до еды. От кашля, насморка, боли в горле помогут ингаляции. Вот один из рецептов: в кастрюлю с водой кладут картофельную кожуру, варят и потом дышат над парами под полотенцем в течение 10 минут. При простуде многие используют сок редьки с медом. Вырежьте в овоще углубление, заполните медом, накройте кусочком редьки. Затем настаивайте 4 часа в теплом месте, полученный сок принимать 3 раза в день взрослым - по одной столовой ложке, детям - по чайной.

Все эти мероприятия в комплексе могут дать отличный результат уже на вторые сутки. Но могут и вовсе не помочь. Если эффект от данных процедур - минимальный, симптомы простуды усиливаются, а температура - повышается, геройствовать не стоит, нужно обращаться к врачу. Ведь у вас может быть не только сильная ОРВИ, но и грипп или ангина - а это те заболевания, которые категорически не рекомендуется переносить на ногах.

Грипп отличается наличием длительной высокой температуры, ломотой во всем теле, иногда - помутнением сознания, аритмией. Главная проблема, связанная с гриппом - это высокая частота осложнений: отиты, бронхиты, заболевания суставов и сердца и т.д.

Ангина также очень часто приводит к серьезным последствиям: ревматизму, полиартриту, нефриту, сердечным болезням. К тому же она может перейти в хронический тонзиллит - очень опасное заболевание с массой побочных эффектов. Типов ангин несколько, но большинство из них характеризуются резким сильным повышением температуры и сильными болями в горле. Постельный режим, обильное питье и прием лекарств - залог успешного выздоровления. А это значит, что нужно обязательно брать больничный лист, находиться дома и соблюдать все рекомендации врачей.

В этом случае, чтобы избежать всех связанных с отсутствием на работе неприятностей, можно договориться с руководством и попытаться часть работы выполнить на дому. Конечно, в меру своих сил и возможностей. Для многих сотрудников, например, бухгалтеров, маркетологов, художников, дизайнеров, IT-специалистов и других, это прекрасный выход из положения. Зарплата сохраняется, "завалы" не образуются, да и руководство (если оно разумное) вполне довольно. Если возможности трудиться на дому нет, выход один - больничный лист. Не стоит рисковать своим здоровьем - оно вам еще пригодится.

Обратите внимание:

1. Неправильно заполненный больничный лист работодатель имеет право не принять! Поэтому, когда вам его выдают, посмотрите, как он заполнен: правильно ли написана фамилия, имя, отчество, указан ли возраст, пол, причина нетрудоспособности, есть ли печати лечебного учреждения и подпись врача. Проверьте, нет ли ошибок в наименовании вашей организации. Если вы увидели какое-то несоответствие, попросите сделать все необходимые исправления.

2. Больничный лист оплачивают всем работникам, с которыми заключены трудовые договоры. И даже если вы "на испытательном сроке", оплатить время болезни работодатель обязан.

3. Вы должны предоставить в бухгалтерию своей организации листок нетрудоспособности (больничный) или дубликат (в случае утери оригинала). Лучше отдать его в первый же день выхода на работу, но если по каким-то причинам вы этого не сделали, то право на его сдачу и получение денег сохраняется за вами в течение еще шести месяцев.

4. Пособие по временной нетрудоспособности за рабочие дни, которые приходятся на первые два календарных дня, оплачивает работодатель. Начиная с третьего дня и до конца больничного, оплата идет за счет средств ФСС России.

5. На размер пособия влияет количество фактически отработанного вами времени за последний год. Если вы проработал более трех месяцев, то больничный рассчитывают, исходя из средней заработной платы.

И самое главное: работодатель не имеет права отказаться оплачивать лист нетрудоспособности. Если вам не хотят оплачивать больничный или вообще не принимают его, можно обратиться за защитой своих прав в суд. Выбросить больничный лист также не имеют права - это документ строгой отчетности. Если вы все же боитесь, что такое случится, можно взять расписку у сотрудника, которому вы его сдаете. Но даже если вы этого не сделали, и больничный каким-то образом исчез - его всегда можно восстановить. В медицинских учреждениях ведется строгий учет больничных листов - там вам выдадут дубликат.

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