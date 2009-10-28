Телецентр поможет быстро диагностировать болезнь сердца

В Киеве врачи “скорой помощи” с помощью введенного в действие телеметрического центра могут более оперативно диагностировать болезнь сердца.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевской горгосадминистрации, 27 октября первый заместитель председателя КГГА Ирэна КИЛЬЧИЦКАЯ приняла участие в торжественном открытии консультативного телеметрического центра на подстанции скорой медицинской помощи и медицины катастроф №12 по ул. Коллективизации, 3.

По ее словам, с помощью этого центра бригады скорой медицинской помощи будут передавать данные электрокардиограмм больных в автоматическом режиме с последующей расшифровкой их кардиологами на месте. “Такой подход позволит избрать наиболее рациональный путь лечения больного во время госпитализации», – заверила И.КИЛЬЧИЦКАЯ.

По информации главного врача Киевской городской станции скорой медицинской помощи и медицины катастроф Анатолия ВЕРШИГОРЫ, в Киеве работают 122 кареты скорой помощи, на 14 из которых уже установлены аппараты электрокардиографов с модемами для передачи данных в телеметрический центр. По его словам, в Украине подобное оборудование уже есть в Полтаве.

По информации И.КИЛЬЧИЦКОЙ, каждый такой аппарат стоит 11 тыс. грн. Столичная власть считает необходимым продолжить обеспечение таким оборудованием автомобилей скорой медицинской помощи, и до конца текущего года планирует приобрести еще 60 единиц оборудования.

И.КИЛЬЧИЦКАЯ сообщила, что средства на закупку электрокардиографов с модемами, которые уже работают в машинах “скорой”, выделены из городского бюджета, а соответствующее программное обеспечение бесплатно предоставляется поставщиком оборудования.