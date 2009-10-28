Чем опасны оральные контрацептивы?

Женщины могут столкнуться с инсультом в любом возрасте, если они принимают оральные контрацептивы, утверждают медики Университета Лойола /США/. Фармацевты установили, что приём противозачаточных таблеток почти в два раза повышает риск инсульта. В то же время в мире насчитывается около 100 млн. женщин, которые принимают препараты от нежелательной беременности.

Современные оральные контрацептивы содержат значительно более низкие концентрации гормональных эстрогенов, чем старые препараты. Тем не менее в течение последних десятилетий именно противозачаточные таблетки подозреваются врачами в качестве главного фактора, увеличивающего показатели инсульта среди женщин молодого возраста. Предположительно оральные контрацептивы приводят к сгусткам крови в артериях и повышают артериальное давление.

Среди 100 тыс. женщин фертильного возраста происходит приблизительно четыре случая ишемического инсульта. Использование противозачаточных таблеток увеличивает риск инсульта в 1,9 раз, из-за чего инсульт затрагивает уже 8 женщин из 100 тыс. Для курящих дам, женщин с высоким артериальным давлением и с историей мигрени риск инсульта при употреблении оральных контрацептивов становится ещё выше, говорят клиницисты.

По словам кардиологов, для здоровых молодых женщин без каких-либо факторов риска инсульта выгоды применения противозачаточных таблеток, вероятнее всего, перевешивают риски. Но при плохом здоровье или наличии любого фактора риска сердечных проблем специалисты рекомендуют избегать препаратов от нежелательной беременности. При первых признаках головных болей, тошноты, рвоты, нестабильного сердцебиения врачи настоятельно рекомендуют прекратить использование оральной контрацепции и пройти медицинское обследование.

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