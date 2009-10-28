Летальные случаи на Тернопольщине вызваны, вероятно, ОРВИ

Главный государственный санитарный врач Украины Александр БИЛОВОЛ допускает, что летальные случаи в Тернопольской области вызваны респираторной вирусной инфекцией.

Как сообщает пресс-служба МОЗ Украины, об этом шла речь в сегодняшнем докладе главного государственного санитарного врача Украины А.БИЛОВОЛА Министру здравоохранения Украины Василию КНЯЗЕВИЧУ относительно ситуации с заболеваемостью на грипп и ОРВИ в Тернопольской области.

По словам А.БИЛОВОЛА, диагностика болезни и ее целенаправленное лечение усложнены из-за запоздалых обращений граждан за медицинской помощью. Как следствие этого, есть летальные случаи, вероятно вызванные респираторной вирусной инфекцией. В лечебно-профилактические заведения обращаются больные, в том числе, с тяжелыми формами пневмонии.

В то же время, согласно с информацией главного санврача, больные, которые умерли, не посещали стран, где есть очаги гриппа А-H1N1, и проживали на разных территориях области.

Главный санврач также отметил, что гриппом и ОРВИ поражено в основном население города Тернополя и южных районов области, в частности Чертковского, Теребовлянского, Гусятинского, Борщивского.

А.БИЛОВОЛ также отметил постепенное снижение количества ежедневных заболевших в связи с внедрением ограничительных мероприятий.

Он сообщил, что работа вирусологической лаборатории, эпидемиологов организована и направлена на обеспечение получения материала от больных с последующей проработкой: с 1 по 26 октября исключительно методом выявления имунофлюористирующих антител проведено исследование мазков из носа, зева у людей с целью выделения антигенов вирусов гриппа и ОРВИ. Всего обследованы 175 лиц, с полученным от них материалом проведены 1015 исследований, из них с позитивным результатом – 71, а именно: грипп типа А обнаружен у 9 лиц, парагрипп – у 50, рино-синтинциальный вирус – у 11, аденовирус – у одного. Вместе с тем, результаты по методу флюористирующих антител от двух умерших лиц оказались отрицательными.

Как сообщал УНИАН, сегодня приказом министра здравоохранения Украины Василия КНЯЗЕВИЧА создана комиссия для изучения ситуации, сложившейся в Тернопольской области в связи с заболеваемостью гриппом.

В соответствии с приказом, отчет о проведенной работе поручено представить в Департамент организации санитарно-эпидемиологического надзора Минздрава Украины до 1 ноября 2009 года. Контроль за выполнением приказа возложен на главного государственного санитарного врача Украины, первого заместителя министра здравоохранения Украины А.БИЛОВОЛА.

Также дано поручение главному госсанврачу Украины дважды в день лично информировать министра о сложившейся ситуации и ходе расследования.

В Тернопольской области из резервного фонда областного бюджета выделено 50 тыс. грн. для закупки диагностических средств.

Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, соответствующее распоряжение подписал председатель ОГА Юрий ЧИЖМАРЬ.

Средства будут использованы областной санитарно-эпидемиологической станцией для закупки необходимых диагностических препаратов и налаживания своевременной и эффективной диагностики гриппа и ОРВИ.

Распоряжение принято в соответствии с рекомендациями областной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций в связи с повышением уровня заболеваемости ОРВИ и гриппом.