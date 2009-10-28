Почему орехи и зерновые вызывают рак?

Токсин, образуемый в плесени орехов и зерновых, может вызвать рак печени. Примерно 4,5 млрд. жителей развивающихся стран постоянно подвергаются огромному воздействию этого токсина под названием афлатоксин - его уровни в этих странах в сотни раз превышают безопасные концентрации. В Китае, Вьетнаме и Южной Африке комбинация афлатоксина и вируса гепатита В увеличивает риск развития рака печени в 60 раз. Вызванный токсином рак ответственен за 10% всех смертей в этих странах. Афлатоксин принадлежит к классу органических соединений поликетидов. Поликетиды представляют собой своего рода строительные блоки для канцерогенов.

По словам учёных Калифорнийского университета и Университета Джона Хопкинса /США/, афлатоксин загрязняет орехи и зерновые до сбора урожая или во время хранения. Токсин деактивирует в организме ген p53, предотвращающий образование раковых клеток. Без защиты гена p53 афлатоксин ухудшает работу иммунитета, вмешивается в обмен веществ и становится причиной формирования раковых опухолей. Исследователи установили, что белок РТ играет решающую роль для образования опасных грибков в продуктах афлатоксином. До этого было неизвестно, что побуждает рост токсина.

Открытие позволит разработать препараты, способные убить белок РТ и тем самым препятствовать вредной работе афлатоксина. Кроме того, теперь для клиницистов появилась возможность создать новый подход к химиопрофилактике смертельной формы рака печени.

ami-tass.ru