Лечение гриппа у украинских дипломатов в США профинансировано

Расходы на лечение сотрудников посольства Украины в США, у которых подозревают заболевание гриппом А/Н1N1 (свиной грипп), в полном объеме профинансированы посольством за счет средств Стабилизационного фонда.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел Украины.

В то же время, по сообщению СМИ, речь идет о легкой форме заболевания у троих детей сотрудников посольства, которые посещали школу. В МИД сейчас уточняют эту информацию.

Также в пресс-службе МИД отметили, что министр иностранных дел Украины дал поручение о проработке вопроса финансирования расходов на медицинское страхование сотрудников зарубежных дипломатических учреждений.