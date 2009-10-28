Дерматологи призывают придать госстатус программе «Псориаз»

Украинская Ассоциация псориаза призывает правительство и Министерство здравоохранения Украины придать государственный статус программе по расширению доступа к лечению псориаза.

Об этом сегодня на пресс-конференции в УНИАН заявили президент Украинской ассоциации псориаза Александр ЛИТУС, заслуженный врач Украины Владимир РАДИОНОВ (г.Луганск), директор Института псориаза и хронических дерматозов Богдан ЛИТВИНЕНКО и заведующий кафедрой кожных и венерических заболеваний Юрий АНДРАШКО (г.Ужгород).

«Необходимо продвинуть такую программу на государственный уровень. Мы на сегодня не ведем статистику заболеваемости псориазом в государстве. У нас нет не только реестра по псориазу, но и в целом по хроническим дерматозам. Это не вина врачей на местах, это вина Министерства здравоохранения и тех административных органов, которые должны заниматься этой проблемой», - сказал В.РАДИОНОВ.

В свою очередь А.ЛИТУС сообщил, что Украинская ассоциация псориаза на общественных началах разработала программу по расширению доступа к лечению псориаза и информированию о методике лечения этого заболевания. «На сегодняшний день согласно официальным данным в Украине 100 тысяч человек страдают псориазом, реальное количество больных может достигать 1,5 миллиона граждан», - отметил он.

«Псориаз – это трагедия жизни. Это заболевание отягощает физическое и психологическое состояние людей даже больше, чем при онкологическом заболевании, сахарном диабете, инфаркте миокарда. Это заболевание стало «омолаживаться, люди заболевают с 14-15 лет и потом это заболевание отражается на качестве жизни – они имеют проблемы с трудоустройством и адекватной социальной самореализацией», - добавил Ю.АНДРАШКО.

Б.ЛИТВИНЕНКО подчеркнул, что в Украине существуют доступные методики лечения, которые позволяют контролировать заболевание и облегчить жизнь людей, страдающих псориазом. «Псориаз – это, к сожалению, пожизненное состояние и каждый больной с помощью врачей и современных методик лечения может его контролировать. В то же время, создание реестра больных позволит отследить реальное состояние заболеваемости псориазом в Украине и установить наиболее распространенные формы этого заболевания. Сейчас мы не знаем точно, сколько людей страдает легкой, средней и тяжелой формой заболевания», - сказал он.

Справка УНИАН. Международный день псориаза отмечается ежегодно 29 октября. В этот день в разных станах проходят социальные мероприятия для привлечения внимания общественности к проблеме псориаза, а также благотворительные акции.