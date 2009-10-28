В чем секрет идеального брака

Британские ученые выяснили, что дольше всего могут продержаться те семьи, в которых жена превосходит мужа по умственным способностям, а по возрасту моложе его на пять лет.

Об этом свидетельствуют результаты исследования группы ученых из британского университета города Бат, опубликованные в журнале European Journal of Operational Research.

Анализ отношений 1,5 тысяч пар, которые состоят в браке или в серьезных отношениях, показал, что долгая супружеская жизнь обеспечена тем семьям, где муж старше жены. Если же супруга старше мужа на три года и более, их шансы на развод в три раза выше, чем если бы они были одного возраста. А наибольшую вероятность прожить долго и счастливо имеют пары, в которых жена намного образованнее мужа.

Кроме того, исследователи выяснили, что союзы, где только один из супругов был разведен, намного стабильнее, чем те, в которых оба супруга прошли через развод.

Ученые пришли к выводу, что сократить количество разводов можно в том случае, если мужчины и женщины будут подбирать себе пару не только на основе любви, физической привлекательности и похожих взглядов, но также после оценки возраста, образования и социального происхождения.

Ранее издание The Daily Telegraph писало, что профессор Оксфордского университета, математик Джеймс Мюррей научился с высокой точностью определять прочность брака.

korrespondent.net