"Жаворонки" рискуют получить инфаркт

Японские ученые утверждают, что люди, которые предпочитают ложиться спать пораньше, а просыпаются с первыми лучами солнца, значительно более подвержены риску заболеваний сердца и сосудов нежели те, кто любит подольше понежиться в кровати.

Несколько клиник и университетов японского города Киото, объединившись, провели исследования, в ходе которых проявилась взаимосвязь между состоянием сердца и сосудов человека и временем его пробуждения, сообщает For-health.

Оказалось, что человек, встающий с первыми солнечными лучами для того, чтобы сделать утреннюю гимнастику или пораньше прийти на работу, скорее всего, как осторожно выразились японские медики, не приносит пользы своему здоровью. Напротив - такой человек значительно увеличивает риск заболевания сосудов и сердца, считают японские специалисты.

В этом исследовании принимало участие более 3000 тыс. человек. Их возраст составлял от 23 до 90 лет. Сердечно-сосудистая система у рано встающих пациентов оказалась значительно уязвимей перед такими опасными заболеваниями, как инфаркт и гипертония.

Вдобавок, ученые заметили интересную закономерность: количество так называемых "жаворонков" было особенно велико среди испытуемых старше среднего возраста. И теперь перед исследователями встала новая задача: выявить связь между возрастом человека и временем его утреннего пробуждения.

Напомним, ранее американские ученые обнаружили ген, который определяет продолжительность необходимого для отдыха сна. Открытие было сделано благодаря двум женщинам (матери и дочери), которые в течение жизни спали примерно по 6 часов в сутки. Между тем, по мнению ученых, большинству людей для нормальной жизнедеятельности необходимо не менее 8 часов сна.

Исследователи обнаружили у этих женщин мутацию гена DEC2. Кодируемый данным геном белок подавляет экспрессию других генов, которые регулируют продолжительность циркадных ритмов.

По словам профессора Ин-Хуэй Фу, ученым известно, что ген DEC2 кодирует белок, подавляющий транскрипцию, а мутация гена ослабляет активность этого белка. Исследовательница добавила, что DEC2 может влиять не только на продолжительность сна, но и на поведенческую активность во время бодрствования.

newsland.ru