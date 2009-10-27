В Тернопольской области лабораторно не подтверждены летальные случаи от гриппа и ОРВИ - СЭС

Тернопольская областная санитарно-эпидемиологическая станция отмечает, что по состоянию на 16.00 сегодняшнего дня в области лабораторно не подтверждены летальные случаи от гриппа и острых респираторных вирусных инфекций.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе облгосадминистрации, с соответствующим заявлением областная СЭС выступила для уточнения данных относительно эпидемической ситуации в регионе, которые были озвучены сегодня на пресс-конференции начальника областного управления здравоохранения Богдана ОНИСКИВА и заместителя главного санитарного врача области Нинель ЦЯПЫ.

В областной СЭС отметили, что для предоставления консультативной и практической помощи с 28 октября в области будут работать специалисты Научно-исследовательского института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского.