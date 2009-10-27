«Свиной грипп» дошел до украинских дипломатов

У нескольких сотрудников посольства Украины в США подозревают свиной грипп.

Об этом Украинской правде сообщили источники в посольстве.

"Подтверждены несколько случаев заболевания", - рассказал собеседник.

В свою очередь спикер МИД Валерий Джигун сообщил, что расходы на лечение лиц, у которых подозрение заболевания свиным гриппом, полным объемом профинансированы посольством.

"Министр иностранных дел дал поручение относительно обработки вопроса финансирования расходов на медицинское страхование сотрудников заграничных дипломатических учреждений", - добавил он.

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