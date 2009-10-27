«Свиной грипп» дошел до украинских дипломатов
18:02, 27 октября 2009Страна
0
Заболели в Америке
У нескольких сотрудников посольства Украины в США подозревают свиной грипп.
Об этом Украинской правде сообщили источники в посольстве.
"Подтверждены несколько случаев заболевания", - рассказал собеседник.
В свою очередь спикер МИД Валерий Джигун сообщил, что расходы на лечение лиц, у которых подозрение заболевания свиным гриппом, полным объемом профинансированы посольством.
"Министр иностранных дел дал поручение относительно обработки вопроса финансирования расходов на медицинское страхование сотрудников заграничных дипломатических учреждений", - добавил он.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter