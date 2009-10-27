На Прикарпатье ОРВИ и гриппом заболело более 5 тыс. человек

На Прикарпатье заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом растет. Об этом сообщили УНИАН в Ивано-Франковской областной санэпидемстанции. По их информации, ситуация в области по ОРВИ и гриппу осложняется. Так, за последние 4 дня за медицинской помощью обратилось свыше 5,5 тысяч жителей. Среди заболевших около 50% - это дети до 14 лет.

Самая высокая заболеваемость регистрируется в Ивано-Франковске, Калушском и Долинском районах. Из-за высокой заболеваемости учеников на карантин закрыты одна школа в Городенковском и одна в Косовском районах. Не исключают возможности продления осенних каникул. Во всех лечебных заведениях области введены карантинные меры.

По словам медиков, ситуация осложняется тем, что это новые штаммы гриппа и наша иммунная система к ним не готова. Заболевание сопровождается высокой температурой, выраженной интоксикацией организма и может вызывать серьезные осложнения. Поэтому медики настойчиво советуют при появлении первых признаков заболевания оставаться дома и обращаться к врачам.