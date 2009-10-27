Во Львове - 5 тысяч 721 случай заболевания гриппом
17:49, 27 октября 2009Страна
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Грипп не перешел эпидпорога
По состоянию на сегодняшний день во Львове зарегистрирован 5 тысяч 721 случай заболевания гриппом.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.
В то же время, по его словам, количество случаев заболевания гриппом еще не перешли границы эпидемиологического порога.
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