Во Львове - 5 тысяч 721 случай заболевания гриппом

По состоянию на сегодняшний день во Львове зарегистрирован 5 тысяч 721 случай заболевания гриппом.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на брифинге сообщил городской голова Львова Андрей САДОВЫЙ.

В то же время, по его словам, количество случаев заболевания гриппом еще не перешли границы эпидемиологического порога.