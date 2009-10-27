На Тернопольщине от неизвестного вируса погибли 7 человек

В Тернопольской области от неизвестного вируса погибли 7 человек.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня на пресс-конференции сообщил начальник областного управления здравоохранения Богдан ОНЫСЬКИВ.

Он уточнил, что медики летальные исходы связывают с осложнениями, которые в этом году спровоцировал грипп.

Вместе с тем, Б.ОНЫСЬКИВ отметил, что сказать точно, от какого именно вируса погибли люди, можно будет через 1,5-2 недели, когда поступят результаты лабораторных исследований.

По данным начальника областного управления здравоохранения, все умершие были молодыми людьми и не имели проблем со здоровьем.

Как сказал Б.ОНЫСЬКИВ, уровень заболеваемости ОРВИ за минувшую неделю вырос в Тернопольской области более чем вдвое. Если с 12 по 18 октября было зафиксировано 3,938 тыс. случаев заболевания ОРВИ, то с 19 о 25 октябре зарегистрировано 10,119 тыс. случаев. Самая сложная ситуация в Тернополе – по состоянию на 26 октября показатель заболеваемости составил 268,5 случаев на 10 тыс. населения за последние 7 дней.

Б.ОНЫСЬКИВ добавил, что течение заболевания тяжелее проходит у взрослых, нежели у детей. “Специфика взрослых – это раннее развитие тотальных пневмоний, развитие дыхательной недостаточности. Особенно уязвимы беременные женщины”, – предостерег Б.ОНЫСЬКИВ.

По его словам, в области уже разработаны мероприятия по минимизации последствий роста заболеваемости. Рассматривается вопрос выделения дополнительных средств для приобретения комплектов ранней диагностики вирусов.

В Тернополе продлен карантин в связи с высоким уровнем заболеваемости гриппом и ОРВИ. Как сообщили корреспонденту УНИАН в пресс-службе городского совета, соответствующее решение было принято сегодня на очередном заседании городской чрезвычайной противоэпидемической комиссии под председательством заместителя городского головы по социальным вопросам Романа ЛЕГКОГО.

Во время заседания главный государственный санитарный врач Тернополя Владимир ПАНИЧЕВ сообщил, что по состоянию на 27 октября уровень заболеваемости ОРВИ и гриппоподобными заболеваниями в городе составляет 255,5 на 10 тысяч населения. По его данным, наблюдается определенная стабилизация, поскольку на прошлой неделе был зафиксирован рост заболеваний от 172,2 до 268,5 больных 10 тысячами населения.

В.ПАНИЧЕВ также констатировал уменьшение доли детей в структуре больных с 50% до 35%.

Вместе с тем, начальник городского управления здравоохранения Василий БЛИХАРЬ сообщил, что в Тернополе произошло два летальных случая, связанных с осложнением острых вирусных инфекций пневмонией.

Основными факторами распространения ОРВИ В.ПАНИЧЕВ назвал климатические условия, коллективный иммунитет, миграцию и низкое состояние иммунопрофилактики, поскольку большинство жителей города не делают прививки от гриппа.

Главный государственный санитарный врач также отметил, что никакой связи между эпидемией гриппа и проблемами, возникшими в связи с невозможностью вывоза мусора из Тернополя, нет. “ОРВИ и гриппоподобные инфекции передаются воздушно-капельным путем. И если в летний период, когда не вывозили мусора, в Тернополе не было вспышки кишечных инфекций и нам удалось обеспечить эпидемиологическое благополучие города, то сегодня связывать грипп с мусорной проблемой, когда мусор уже вывозится, по меньшей мере, некорректно”, – сказал он.

В настоящее время, по его словам, в городе проводятся мероприятия, направленные на предупреждение распространения эпидемии, в частности, продолжается карантин в учебных заведениях, введен соответствующий режим работы водителей общественного транспорта, работников общественных заведений (ношение повязок, сверхплановая дезинфикация салонов, помещений), усилена работа работников жилищно-коммунального хозяйства по сверхурочной влажной уборке лестничных клеток, вывозу мусора, мойке контейнерных площадок и др., ограниченно проведение массовых культурных, спортивных и других общегородских мероприятий.

В.БЛИХАРЬ добавил, что в связи с эпидемией из городского бюджета будет дополнительно выделено 100 тыс. грн. для обеспечения лечебных учреждений Тернополя необходимыми медицинскими препаратами и дезинфицирующими средствами.