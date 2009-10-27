Завтра в Украине ожидаются дожди, в Карпатах с мокрым снегом, лишь ночью в Крыму, Приазовье и восточных областях без осадков.

Как сообщили УНИАН в Укргидрометцентре, ветер ожидается южный с переходом на северо-западный, 7-12 м/с, в западных областях местами порывы 15-20 м/с.

Температура ночью 2-7° тепла, на побережье морей до 11°, в восточной части 0-5° мороза; днем в Украине 5-10° тепла, на юге 11-16°; на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0°.

В Киевской области в среду временами дождь. Ветер преимущественно северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 5-10°. В Киеве температура ночью 5-7° тепла, днем 7-9°.