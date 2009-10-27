В Москве зафиксирован первый случай смерти от гриппа А/Н1N1.

Об этом УНИАН сообщили в департаменте здравоохранения Москвы.

«27 октября в 9.45 (мск), несмотря на проводимые реанимационные мероприятия, в Инфекционной клинической больнице №1 была констатирована смерть больной Б. Течение основного заболевания было осложнено тяжелой сопутствующей патологией", - говорится в сообщении.

Отмечается, что от гриппа скончалась 53-летняя жительницы Москвы.

Кроме того, Министерство здравоохранения и социального развития РФ сообщает, что, по данным Минздрава Забайкальского края, в регионе зарегистрировано 3 летальных исхода от гриппа А/Н1N1. Ранее сообщалась о двух летальных случаях.

Минздравсоцразвития России напоминает, что заболевание гриппом А/H1N1 у 90% заболевших протекает в легкой форме и не отличается от течения других острых респираторно-вирусных заболеваний. Однако в 3-5% случаев протеканиеболезни крайне тяжелое с проявлением пневмонии и дыхательной недостаточности. 1,5% требуют интенсивной терапии с искусственной вентиляцией легких.

Для профилактики тяжелого течения гриппа необходимо обращаться к врачу и применять противовирусные препараты с первых часов развития заболевания.

В России на 27 октября всего зарегистрировано 1,349 тысячи лабораторно подтвержденных случаев гриппа, вызванного вирусом А/Н1N1. На данный момент болеют 393 человека, выздоровели 956 человек.