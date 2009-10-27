Кости будут восстанавливать по принципу ящерицы

Природа подарила ящерице уникальную возможность восстанавливать повреждённые ткани хвоста, который может вырасти снова. Благодаря новому открытию Университета Тель-Авива /Израиль/ люди тоже могут получить способ замены потерянных или отсутствующих костей при помощи технологии регенерации тканей из растворимых волокон. Инновация также может послужить в качестве базовой технологии для восстановления тканей мышц, артерий, периферийных нервов и кожи.

При помощи биологически активных гибких материалов ткани соединяются вместе, а стимулирующие рост лекарства поступают туда, где необходимы новые кости. Материал может принимать нужную форму, а после определённого периода времени волокна программируются на растворение и не оставляют следов. Технология также обладает потенциалом для применения в косметической хирургии - например, для замены силиконовых имплантантов, чтобы изменить скулы, подбородок или форму и размер губ.

Разработка доктора Мейтал Зильберман ещё не имеет названия. Созданные из специального материала тонкие волокна не только поддерживают кости и артерии, но также могут вырабатывать внутри организма лекарства и белки в управляемом режиме. 3-D матрица позволяет держать вместе медикаментозные препараты, которые особенно уязвимы к разрушению в организме. Матрица устанавливает форму и размер недостающей костной ткани и управляет её ростом и укреплением отсутствующих частей. Лабораторные тестирования на животных показали отличные результаты деликатного восстановления костей без разрушения активности фактора роста молекул.

likar.info