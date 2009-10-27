Чтобы пятки были шелковистыми

Какая женщина не мечтает о гладких шелковистых пяточках с нежно-розовой, как у новорожденного младенца, кожей?

Обязательной и самой, пожалуй, эффективной процедурой для того, чтобы кожа на пятках была нежной и гладкой, принято считать ножные ванночки: мыльно-содовые, из морской и поваренной соли, травяные, которые необходимо делать не реже трех раз в месяц. Мы не будем подробно останавливаться на том, какие именно ванночки нужно делать для ног. Выберите из любую понравившуюся вам ванночку и погружайте в нее ноги на 30-40 минут.

Но используя только эту процедуру, вы не добьетесь желаемого результата. Кроме ванночек, необходимо регулярное очищение кожи пяток. После того как ноги хорошенько распарятся в ванночке, кожа ступней порозовеет, осторожно очистите ороговевший верхний слой кожи на пятках при помощи мелкозернистой пемзы или специальной педикюрной щеточки с жесткой щетиной.

Если огрубевшие частички кожи снимать регулярно и нонемногу, это будет намного эффективней, чем безжалостная обработка ее железными щетками и лезвием - подобные способы очень вредны для кожи.

Раз в неделю можно почистить пятки специальным скрабом для ног.

Если вы обнаружили, что кожа на пятках потеряла эластичность и стала хрупкой (обычно такое бывает после купания и длительного пребывания на солнце), теряет верхние слои и обнажает новые, сделайте примочки из корня алтея. Для приготовления отвара в эмалированной посуде залейте две столовые ложки измельченного корня алтея 0,5 л воды комнатной температуры, плотно накройте крышкой и, часто помешивая, нагревайте на водяной бане в течение 30 минут. Затем охладите до комнатной температуры, смачивайте в этом отваре марлевые салфетки и прикладывайте на 30 минут к пяткам. Не поленитесь делать эту процедуру дважды в день - утром и вечером.

Можно попробовать и другой, не менее эффективный способ: смешайте яичный желток с одной чайной ложкой лимонного сока и добавьте половину чайной ложки картофельного крахмала. Нанесите полученную смесь на распаренные пятки и держите до тех пор, пока маска не высохнет полностью, превратившись, в плотную корочку. Затем смойте яичную маску теплой водой и смажьте увлажняющей эмульсией.

Кожу на пятках можно сделать нежной и гладкой, если ежедневно после теплой ванночки втирать к кожу пяток мякоть оливок или немного теплого оливкового масла.

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