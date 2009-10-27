Рыба вредит организму

Употребление в пищу более двух рыбных блюд в неделю приводит к развитию сахарного диабета. К такому выводу пришли учёные Гарвардской школы общественного здоровья. Специалисты наблюдали в течение 18 лет за 152 тысячами женщин и 42 тысячами мужчин, сообщает YoRead.ru.

Было установлено, что потребление большого количества жирных кислот omega-3 , которые содержатся в рыбе, увеличивает риск заболевания сахарным диабетом. Как показала статистика, среди наблюдаемых, употреблявших рыбу 2-4 раза в неделю, заболевание диабетом возникало в 1,17 раза чаще, чем у контрольной группы. А среди употреблявших рыбу более 5 раз в неделю, риск заболевания диабетом был выше в 1,22 раза.

Ранее американские, британские и израильские независимые исследователи пришли к выводу, что прием рыбы беременным женщинам и кормящим матерям не рекомендуется. Ученые советовали избегать употребления в пищу рыбы и морепродуктов из-за большого содержания ртути в некоторых видах рыб. Ртуть, содержащаяся во многих видах морепродуктов, пагубно влияет на нервную систему эмбриона или же уже родившегося малыша, который может получить вещество через молоко матери.

newizv.ru