Беременным нельзя увлекаться жирной едой

Медики обнаружили взаимосвязь между материнским питанием во время беременности и тяжелыми формами заболеваний печени в будущем у ребёнка. Гепатологи Университета Саутгемптона и Королевского колледжа Лондона /Великобритания/ установили, что беременные женщины, которые потребляют продукты с высоким содержанием жиров, подвергают своего ребёнка риску развития тяжелых форм болезней печени в старшем возрасте. В очередной раз врачи доказали, что питание с высоким количеством насыщенных жиров оказывает негативное воздействие на здоровье как матери, так и младенца. Безалкогольная жирная болезнь печени /т.н. «жирная печень»/ затрагивает около трети взрослого населения, заболевание тесно связано с ожирением и может спровоцировать цирроз.

Согласно результатам исследования, слишком много насыщенных жиров в рационе питания беременной женщины влияет на развитие печени младенца, делая орган более восприимчивым к болезни печени позднее в жизни. Материнское питание, обогащённое продуктами с нездоровыми насыщенными жирами, вредит работе печени ребёнка в долгосрочной перспективе и приводит к развитию серьёзных форм печёночных заболеваний к наступлению совершеннолетия, выяснили педиатры. Правильное питание во время беременности – это залог рождения здорового ребёнка, вновь напоминают врачи.

ami-tass.ru