Чем полезна гинкго билоба?

Антиоксидантный экстракт листьев дерева гингко билоба защищает клетки от радиационных повреждений и может помочь уменьшить побочные эффекты для здоровья у пациентов с раком, проходящих курс радиотерапии.

Гингко билоба – это уникальный вид деревьев, листья которых содержат сильные антиоксидантные соединения, включая гликозиды и терпеноиды, получившие название гингколиды и билобалиды. Как выяснили учёные из Корейского института радиологических и медицинских наук в г. Тэгу /Южная Корея/, эти соединения предотвращают клеточное повреждение свободными радикалами и другими видами реактивного кислорода. Такие вещества создаются в результате нормальных процессов метаболизма в организме и достигают завышенных количеств при некоторых заболеваниях или после воздействия экологического загрязнения или излучения. Свободные радикалы повреждают белки, ДНК и другие биомолекулы и приводят к гибели здоровых клеток. Благодаря фармакологической активности антиоксиданты в естественном извлечении гингко билоба противостоят работе вредных составов в организме, тем самым обеспечивая клеточную защиту.

Врачи рассмотрели белые кровяные клетки лимфоциты, взятые из образцов крови среди здоровых добровольцев в возрасте от 18 до 50 лет. Половина из этих клеток были помещены в экстракт растения, а другая половина в солёный раствор в качестве экспериментального контроля. Затем специалисты сравнили эффекты гамма-излучения от радиоактивного цезия на обе группы клеточных образцов. Исследователи использовали свет микроскопа, чтобы зафиксировать процесс апоптоза /запрограммированной гибели клеток/ в результате радиационного облучения. Оказалось, что треть клеток из контрольной группы испытали апоптоз, тогда как клетки, обработанные экстрактом гингко билоба, были защищены от вреда радиации. Клиницисты заключили, что экстракт нейтрализует действие свободных радикалов и окисляющих агентов радиации и предупреждает апоптоз клеток.

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