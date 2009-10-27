На Волыни из-за отравления грибами госпитализированы супруги
11:41, 27 октября 2009Страна
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На Волыни супруги отравились грибами. Инцидент произошел накануне в Ратновском районе.
Как сообщили УНИАН в пресс-центре ГУ МЧС Украины в Волынской области, супругов – 39-летнего мужчину и его 30-летнюю жену с диагнозом отравление грибами госпитализировали в реанимационное отделение Ратновской центральной больницы. Медики оценивают их состояние как средней тяжести.
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