Прокуратура: в больницах Киева - многочисленные нарушения
По результатам проведенных проверок возбуждено 5 уголовных дел в отношении медперсонала, внесен ряд документов реагирования, которые на данный момент находятся на стадии рассмотрения...
Прокуратура города Киева проверила соблюдение требований ст. 49 Конституции Украины, которая гарантирует право граждан на бесплатную медицинскую помощь, и норм Закона «О здравоохранении».
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры города Киева, проверками, проведенными по указанию прокурора столицы Евгения БЛАЖИВСКОГО, раскрыт целый ряд нарушений, в том числе и уголовного характера.
В частности, говорится в сообщении, прокуратура Голосеевского района возбудила уголовное дело в отношении медицинского работника районной поликлиники, которая незаконно требовала оплату за проведение медицинских процедур. Аналогичные факты незаконного вымогания денег у пациентов выявлены прокуратурами Дарницкого, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов, также возбуждены уголовные дела.
Кроме того, во время совместной проверки с ГП «Укрметртестстандарт» установлено, что почти во всех медицинских учреждениях Киева систематически, в нарушение требований законодательства, применяется неаттестованное испытательное оборудование, проверка средств измерительной техники не проводится, контроль мощности медицинских ультрафиолетовых излучателей не осуществляется.
Например, отмечается в сообщении, в центральной поликлинике Оболонского района применяются средства измерительной техники без государственной метрологической аттестации, а именно компьютерный электроэнцефалографический комплекс, электрокардиограф, аппараты для мониторинга артериального давления и ЭКГ и др. Прокуратурой района внесено предписание о немедленном устранении допущенных поликлиникой нарушений Закона «О метрологии и метрологической деятельности».
Аналогичные нарушения допускаются в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Центральной районной поликлинике Голосеевского района, поликлинике №2 Дарницкого района, Детской поликлинике №2 и поликлинике №1 Деснянского района и других медицинских учреждениях города. На них прокуратурой также внесены соответствующие документы реагирования.
Также пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что в заведениях Киевского городского детского санаторно-курортного медицинского объединения использовался лечебно-оздоровительный комплекс «Соляная пещера» (галокамера), который не прошел государственную регистрацию и не внесен в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения, что противоречит ч. 4 ст. 19 Закона Украины «О здравоохранении». Поэтому, во исполнение предписания прокуратуры, внесенного в Главное управление здравоохранения КГГА, отмеченные галокамеры в детских санаториях больше не используются.
Всего органами прокуратуры города Киева по результатам проведенных проверок возбуждено 5 уголовных дел в отношении медперсонала, внесен ряд документов реагирования, которые на данный момент находятся на стадии рассмотрения.