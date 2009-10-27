В больницах Киева - многочисленные нарушения

Прокуратура города Киева проверила соблюдение требований ст. 49 Конституции Украины, которая гарантирует право граждан на бесплатную медицинскую помощь, и норм Закона «О здравоохранении».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Прокуратуры города Киева, проверками, проведенными по указанию прокурора столицы Евгения БЛАЖИВСКОГО, раскрыт целый ряд нарушений, в том числе и уголовного характера.

В частности, говорится в сообщении, прокуратура Голосеевского района возбудила уголовное дело в отношении медицинского работника районной поликлиники, которая незаконно требовала оплату за проведение медицинских процедур. Аналогичные факты незаконного вымогания денег у пациентов выявлены прокуратурами Дарницкого, Подольского, Соломенского и Шевченковского районов, также возбуждены уголовные дела.

Кроме того, во время совместной проверки с ГП «Укрметртестстандарт» установлено, что почти во всех медицинских учреждениях Киева систематически, в нарушение требований законодательства, применяется неаттестованное испытательное оборудование, проверка средств измерительной техники не проводится, контроль мощности медицинских ультрафиолетовых излучателей не осуществляется.

Например, отмечается в сообщении, в центральной поликлинике Оболонского района применяются средства измерительной техники без государственной метрологической аттестации, а именно компьютерный электроэнцефалографический комплекс, электрокардиограф, аппараты для мониторинга артериального давления и ЭКГ и др. Прокуратурой района внесено предписание о немедленном устранении допущенных поликлиникой нарушений Закона «О метрологии и метрологической деятельности».

Аналогичные нарушения допускаются в Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи, Центральной районной поликлинике Голосеевского района, поликлинике №2 Дарницкого района, Детской поликлинике №2 и поликлинике №1 Деснянского района и других медицинских учреждениях города. На них прокуратурой также внесены соответствующие документы реагирования.

Также пресс-служба столичной прокуратуры сообщила, что в заведениях Киевского городского детского санаторно-курортного медицинского объединения использовался лечебно-оздоровительный комплекс «Соляная пещера» (галокамера), который не прошел государственную регистрацию и не внесен в Государственный реестр медицинской техники и изделий медицинского назначения, что противоречит ч. 4 ст. 19 Закона Украины «О здравоохранении». Поэтому, во исполнение предписания прокуратуры, внесенного в Главное управление здравоохранения КГГА, отмеченные галокамеры в детских санаториях больше не используются.

Всего органами прокуратуры города Киева по результатам проведенных проверок возбуждено 5 уголовных дел в отношении медперсонала, внесен ряд документов реагирования, которые на данный момент находятся на стадии рассмотрения.