Новинка украинского ТВ - «Здоровые истории»

На 5 канале стартовала новая медицинская программа «Здоровые истории» с Лилией Куликовской. Авторы проекта планируют отличаться от других медицинских программ тем, что не будут приглашать в студию «правильных» экспертов по здоровью. Герои историй – реальные люди, которые путем проб, часто ошибок, нашли своего врача и свой путь к выздоровлению. Принцип «информируй – развлекая», отказ от дешевых сенсаций и сомнительных методов лечения, а также оптимистичное настроение программы, должны сделать «Здоровые истории» популярной программой. Уже в первом выпуске герои рассказывали, где можно выровнять горб, как жить с хроническим миелолейкозом, а звездная Лилия Подкопаева делилась своими рецептами здоровья.

Программа выходит каждую субботу в 10.15. Творческая группа рассчитывает на обратную связь и предлагает зрителям стать героями следующих программ. Если о своих историях они напишут по адресу: format-tv@meta.ua