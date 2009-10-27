Новинка украинского ТВ - «Здоровые истории»

11:27, 27 октября 2009
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Реальные герои, что выздоровели

На 5 канале стартовала новая медицинская программа «Здоровые истории» с Лилией Куликовской. Авторы проекта  планируют отличаться от других медицинских программ  тем,  что  не будут приглашать в студию «правильных» экспертов по здоровью. Герои  историй – реальные люди, которые путем проб, часто ошибок, нашли своего врача и свой путь к выздоровлению.  Принцип «информируй – развлекая»,  отказ от дешевых сенсаций и сомнительных методов лечения, а также оптимистичное настроение программы, должны сделать «Здоровые истории»  популярной программой. Уже в первом выпуске герои рассказывали, где можно выровнять горб, как жить с хроническим миелолейкозом, а звездная Лилия Подкопаева делилась своими рецептами здоровья. 

Программа выходит каждую субботу в 10.15. Творческая группа рассчитывает  на обратную связь и предлагает зрителям стать героями следующих программ. Если о своих  историях они напишут  по адресу: format-tv@meta.ua

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