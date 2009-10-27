Когда сердце в опасности

Еще не так давно инфаркт не принадлежал к числу распространенных болезней, но в настоящее время он становится причиной смерти практически у половины населения нашей планеты.

И что самое страшное, что забирает он из жизни совсем не старых людей, а среднего и даже молодого возраста. Сердечных болезней достаточно много, но более всего распространены, и считаются самыми опасными, только несколько из них. Вот о них мы и поговорим.

Атеросклероз: начало заболевание берет с отложения в сосудах холестерина, которое приводит к образованию бляшек, что, в свою очередь, ухудшает кровоток. Если под их воздействием происходит неожиданный разрыв сосудов, то в этом случае можно говорить об инфаркте. Что способствует отложению холестерина на стенках сосудов не знает только ленивый. Это и потребление в пищу не тех продуктов и нарушение его синтеза в организме.

Артериальная гипертония: влияет на нарушение мозгового кровообращения и часто находится в одной связке с атеросклерозом, что так же повышает риск возникновения инсультов и инфарктов. Поэтому артериальное давление следует постоянно держать под строгим контролем, а в случаях повышения принимать лекарственные препараты для его нормализации.

Ишемическая болезнь сердца: развивается на фоне поражения коронарных артерий, при котором к сердечной мышце не поступает в достаточном количестве кровь, а, следовательно, ощущается нехватка кислорода. Симптомами ишемии является боль в грудной клетке, руке, спине, одышка, повышенное потоотделение. Нарушение ритма сердечных сокращений: происходит в результате нарушения обмена веществ. Если в норме частота таких сокращений у взрослого человека должна составлять от 60 до 75 ударов в минуту в состоянии покоя, а при нагрузках может составлять до 150 ударов, то при других показателях, более высоких, можно вести речь о происходящих нарушениях.

Это наше сердце не успевает обеспечивать организм нужным количеством крови.

Сердечная недостаточность: при этом заболевании сердечной мышце не хватает возможностей для осуществления нормального кровообращения. В последствии развивается кислородное голодание тканей и всего организма в целом, появляется одышка, губы, пальцы рук и ног синеют, проявляются отеки и боли в области правого подреберья. Но не исключено, что сердечные заболевания могут проявиться совершенно с непохожей симптоматикой, то есть абсолютно не напоминающих сердечные патологии. Они могут сопровождаться головокружениями и шумом в голове, снижением памяти, отечностью, рвотой, метеоризмом, болями в области желудка и брюшной полости.

Все эти симптомы должны заставить вас задуматься и не откладывать визита к доктору, помните, что ваше здоровье, в первую очередь, находится в ваших руках.

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