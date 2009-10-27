В российской Чите две женщины умерли от гриппа A/H1N1
10:35, 27 октября 2009Страна
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Одна из них - беременная
В российской Чите две женщины умерли от гриппа A/H1N1.
Как сообщает радио «Свобода», по данным пресс-службы губернатора Забайкальского края, этот диагноз был поставлен женщинам при жизни.
Окончательный вывод можно будет сделать после вскрытия. Одна из женщин была беременна, спасти ребенка не удалось.
В Забайкальском крае зарегистрировано 235 случаев заболевания новым вирусом гриппа.
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