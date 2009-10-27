В российской Чите две женщины умерли от гриппа A/H1N1.

Как сообщает радио «Свобода», по данным пресс-службы губернатора Забайкальского края, этот диагноз был поставлен женщинам при жизни.

Окончательный вывод можно будет сделать после вскрытия. Одна из женщин была беременна, спасти ребенка не удалось.

В Забайкальском крае зарегистрировано 235 случаев заболевания новым вирусом гриппа.