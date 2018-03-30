Радиохирургический центр: больные ждут его открытия, а врачи — скандала

Эти два письма пришли в редакцию одновременно. Одно — пространное, напечатанное на бланке Верховной Рады, а второе (из Полтавской области) — коротенькое, написанное каллиграфическим почерком на листочке в клеточку, наверное, вырванном из школьной тетради. Анна Гавриловна, бабушка семилетнего Артема, спрашивает, когда же будут оперировать разрекламированным чудо-ножом, на который собирала деньги вся Украина. В свое время она потратила полдня, чтобы добраться из отдаленного села в райцентр и отправить половину своей скромной учительской пенсии на счет, который тогда опубликовали многие газеты, в том числе и «ЗН». Полтавчанка поддержала акцию, потому что привыкла помогать людям, всегда учила этому школьников. А теперь, когда беда пришла в ее дом — тяжело заболел единственный внук, — ее семье тоже нужна помощь и поддержка. Спасти ребенка может операция на головном мозге, но цены в зарубежных клиниках недоступны для простой украинской семьи, даже если она распродаст все до последней нитки. Осталась одна надежда — Институт нейрохирургии им. А.Ромоданова Академии медицинских наук Украины, в котором обещали оперировать бесплатно, точнее, за бюджетные средства, всех тех пациентов, кому показаны операции при помощи новейшего радиохирургического оборудования. Но доживет ли семилетний Артем до того дня, когда откроет перед ним дверь новая операционная?..

Как ни странно, ответ на этот трагический вопрос можно прочитать в письме, которое пришло из Верховной Рады. Народные депутаты из комитета по вопросам охраны здоровья, материнства и детства уверены, что собранные во время акции деньги, как и выделенные из бюджета, были потрачены не по назначению, а потому в ближайшее время в Украине не будет ни гамма-ножа, ни радиохирургического оборудования, при помощи которого можно спасать больных, у которых выявлены опухоли мозга, позвоночника или спинного мозга. Народные избранники с гордостью сообщают, что именно они добились выделения средств из госбюджета на приобретение гамма-ножа, а потому считают себя вправе провести масштабное расследование с привлечением СМИ, чтобы доказать всем, что Институт нейрохирургии злоупотребил не только доверием граждан, но, что самое страшное, ослушался нардепов и не купил чудо-нож.

Говорят, прогнозировать — самое неблагодарное дело. Но думаю, что для Анны Гавриловны и всех тех, кто, сжав сердце в кулак, надеется до последнего, я вправе сообщить, что надеются они не зря — операционная вскоре будет принимать больных. Нужно еще немного подождать. Понимаю, как это трудно, но, к сожалению, все в нашей стране делается со скрипом, любое, даже самое благое, дело растягивается на годы.

Напомню, что идею приобрести гамма-нож для Украины лет пятнадцать назад озвучил заместитель директора Института нейрохирургии АМНУ, профессор Виталий Цимбалюк, который все эти годы пытался привлечь к проблеме внимание трех президентов нашей страны и, наверное, полтора десятка премьеров. Когда же профессор разуверился в том, что власть способна хоть случайно, хоть мимолетно (в канун выборов, например) обратить внимание на здоровье своих сограждан, он инициировал всенародную акцию по сбору денег на гамма-нож. Больше года люди — от пенсионеров до школьников — присылали деньги, кто сколько мог. (Мы неоднократно освещали ход акции на страницах «ЗН».) Хорошо известно, что значительных сумм, которые легко могут себе позволить те же народные депутаты вместе с олигархами, на счет не поступало. В нашей стране, где большая часть населения живет на грани бедности, очень непросто собрать 5 миллионов даже на благое дело.

Но не зря говорится — капля камень точит. При утверждении государственного бюджета на 2007 год, слава Богу, наконец-то были выделены деньги не только на приобретение оборудования, но и на возведение нового корпуса для него. Для современной радиохирургической аппаратуры нужны специальные помещения, отвечающие всем правилам безопасности, — начиная с трехметровой толщины стен и заканчивая системой климат-контроля и вентиляции. Сегодня каждый желающий может увидеть новый трехэтажный корпус, в котором завершены все строительные работы и полном ходом ведутся наладочные. Вскоре, как утверждает директор Института нейрохирургии академик АМНУ Юрий Зозуля, над входной дверью прикрепят табличку — «Радиохирургический центр». Оборудование уже помещают в отведенные кабинеты, специалисты колдуют над его установкой, ждут подключения компьютеры, на мониторах которых врачи будут отслеживать ход операций. Скорее бы! Линейный ускоритель Trilogy еще закутан в защитную пленку, но будем надеяться, что уже в ближайшее время он будет работать в две смены, как обещает руководство института. Сложнее будет поселить компьютерный томограф — его ни по ступенькам, ни по коридорам не пронесешь. Чтобы выполнить все требования производителя, на одном из участков фасадной стены сделана временная кладка и установлена специальная платформа, на которую и поставят дорогую аппаратуру. После перемещения аппаратуры платформу и временную кладку, естественно, уберут, стену сделают капитальной. Кстати, требования к кабинету — жесточайшие, измерения стен, потолка и пола велись не на сантиметры, а на миллиметры, так что строить новый корпус было непросто.

Но не только поэтому. В свое время мы рассказывали, как тормозила дело киевская мэрия — согласования и нужные подписи приходилось ждать месяцами. После выступления «ЗН» нам позвонили обиженные чиновники и заявили, что готовы подписать все необходимые документы немедленно — все задержки случились исключительно по недоразумению. Вводить корпус в эксплуатацию оказалось делом еще более хлопотным. Точно никто не скажет, сколько подписей нужно собрать, но едва не каждый проверяющий подчеркивал незаменимость именно своей службы, давая понять, что это дорогого стоит. Если бы не эти игры, корпус, пожалуй, был бы готов намного раньше, но какое кому дело до того, что за упущенное время оборвалась не одна жизнь, которую могли бы спасти в этом центре. В частности, последние несколько месяцев были потрачены на согласования с «Киевэнерго», а без подключения к электросети о каком монтаже оборудования может идти речь?

Вот так месяц за месяцем и убегало время, отдаляя тот день, когда были выделены деньги на создание радиохирургического центра. Дата открытия все время отодвигается, вместо обещанного сентября, дай Бог, чтобы это состоялось до конца нынешнего года. Многим, конечно, хотелось бы знать дату поточнее. Но директор фирмы «Медсервис-партнер», которая ведет все работы, на закономерный вопрос: когда закончат наладку и центр наконец откроют? — почему-то ответил совершенно неадекватно. Как представитель частного бизнеса он считает, что вправе не отвечать на вопросы журналистов. Мы не стали настаивать. Тем более что дирекция института сообщила, что по документам фирма должна все закончить в ноябре.

Но даже после перерезания традиционной ленточки проблемы не закончатся. Во-первых, народные депутаты из разных фракций и комитетов запустили бюрократическую машину, которую не так просто остановить, — не только газеты получили от них письма, но и правоохранительные органы, вплоть до Генпрокуратуры. Суть заявлений сводится к одному: Институт нейрохирургии потратил бюджетные и народные деньги не на то и не туда. Дирекция института уже истратила, наверное, полтонны бумаги на ответы и объяснительные — каждому проверяющему вручают толстую папку с копиями финансовых документов, решений, выводов специалистов и рекомендаций медицинских светил — отечественных и зарубежных, которые должны подтвердить, что деньги были потрачены именно на то, на что выделялись. Ничего криминального нет в том, что купили не гамма-нож, а линейный ускоритель Trilogy. Он имеет больший диапазон влияния на организм, потому что может лечить не только головной мозг, но и спинной, и позвоночник, и даже удалять первичные опухоли, которые локализованы в почках, печени, легких. Народные депутаты утверждают, что этот аппарат — радиотерапевтический, подобные ему есть в Киеве и Донецке, мол, зачем было покупать еще один? Дирекция института терпеливо объясняет нардепам, прокурорам и всем остальным проверяющим, что подобного аппарата в Украине еще нет и, в отличие от радиотерапевтического ускорителя, радиохирургический предназначен не для терапии, а именно для оперативного вмешательства. Кто прав — скоро узнаем. Как только радиохирургический центр откроется и туда начнут обращаться больные, станет ясно, как и при помощи чего их будут спасать и лечить. Директор института Ю.Зозуля уверен, что центр будет работать успешно, ведь, кроме хирургического, тут монтируют и современное диагностическое оборудование.

Планируется, что прием будет вестись в две смены, за год тут смогут получить специализированную медицинскую помощь примерно 1500 пациентов. А может, и не смогут — все будет зависеть от финансовых возможностей больных и их семей. Сейчас нам деликатно напоминают о том, что за рубежом подобное лечение стоит примерно 15 тысяч долларов. А когда шел сбор денег на гамма-нож, было обещано, что граждане Украины будут лечиться бесплатно. Тогда в качестве примера приводили Чехию, которая сумела оперативно собрать деньги на гамма-нож и установила его в пражском госпитале «На Гомолце», где чехи лечатся бесплатно, а иностранцы, естественно, платят. К слову, украинцам предоставляют большие скидки, а десять наших детей ежегодно там оперируют бесплатно — такое решение в свое время принял Фонд «Хартия 77», возглавляемый профессором Франтишеком Яноухом, чем заслужил нашу сердечную благодарность. У нас вопрос оплаты до конца не ясен, но от обещания сделать лечение абсолютно доступным для всех, невзирая на состояние кошелька, он качнулся в сторону того, «сколько бюджет выделит на это денег, столько и сможем пролечить». Зная возможности нашего бюджета и нечеловеческий интерес чиновников к здоровью рядовых сограждан, боюсь, что число это будет не просто скромным, а мизерным. (Как всегда, денег не выделят, но постараются сделать лазейки для тех, кто везде и всегда имеет право на льготы как особо важная для государства персона — сколько таких писем на депутатских бланках получают наши клиники и институты!)

До конца года осталось всего ничего. Очень хочется, чтобы это время было использовано продуктивно, а перерезание красной ленточки на входе в радиохирургический центр случилось еще до того, как мы станем наряжать новогодние елки. Ведь для Артемки, Анны Гавриловны и тысяч таких, как они, каждый день тянется дольше века…

По материаламzn.ua

Ольга СКРИПНИК