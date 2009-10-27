Студентка умерла от "энергетика"

Студентка одного из пензенских вузов скончалась от кровоизлияния в печень, вызванного употреблением энергетического напитка, сообщила старший помощник руководителя следственного управления СКП РФ по Пензенской области Людмила Фомина.

По данным экспертизы, 17-летняя девушка скончалась от передозировки «энергетика», находящегося в свободной продаже.

Предварительное следствие исключило насильственную смерть. Девушка была на дне рождения у подруги и выпила излишнее количество энергетика, сообщает «Интерфакс».

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