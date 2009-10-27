Приближаются самые мощные в 2009 году магнитные бури

Орбитальная обсерватория Тесис на борту российского спутника Коронас-Фотон в последние два дня наблюдает резкое усиление солнечной активности, основной причиной которого стало появление на светиле сразу двух новых активных областей.

Они получили номера 1028 и 1029 в каталоге NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration, USA).

Об этом сообщила пресс-служба Физического института имени Лебедева РАН (ФИАН).

Ученые прогнозируют, что к середине среды 28 октября область должна выйти на солнечные долготы, магнитные поля которых прямо замкнуты на нашу планету. Если к тому времени накопленная в ней энергия не будет высвобождена, в период с 28 по 31 октября на Земле можно ожидать одни из сильнейших в этом году магнитных бурь.

"Нынешний рост активности уже начал сказываться на Земле. С 22 по 25 октября на Земле зарегистрировано пять возмущений магнитосферы, суммарной продолжительностью более 10 часов. В ближайшие дни это воздействие, по-видимому, будет только усиливаться. Причина в том, что область 1029 накануне пересекла нулевой солнечный меридиан и перешла из восточного полушария Солнца в западное, которое обладает значительно большей геоэффективностью", - отмечается в сообщении.

Специалисты отмечают, что область с номером 1027, занимавшая предыдущую строчку каталога, исчезла с солнечного диска 2 октября. Это означает, что очередной всплеск активности Солнца стартовал после довольно значительного перерыва в три недели.

Обсерватория Тесис была выведена на орбиту на борту спутника Коронас-Фотон 30 января. Она предназначена для мониторинга солнечной активности и текущего состояния космической погоды, получения ответов на актуальные вопросы физики Солнца, такие, как проблема нагрева короны, механизм солнечных вспышек, природа солнечного цикла. В ходе эксперимента будут получены около миллиона новых изображений Солнца.

Общее руководство проектом Коронас-Фотон осуществляет Институт астрофизики МИФИ. Этот спутник является третьим в ряду спутников Коронас (от Комплексные орбитальные околоземные наблюдения активности Солнца). Первый из них, Коронас-И, был запущен в 1994 году и проработал на орбите до 2001 года. Тогда же, в 2001 году, был запущен следующий спутник, Коронас-Ф, который закончил работу в декабре 2005 года.

Напомним, в 2008 году Солнце вступило в новый 11-летний цикл, который грозит землянам магнитными бурями, ведущими к ухудшению самочувствия даже здоровых людей.

rian.ru