Как похудеть при помощи сна

Трудно поверить, что во сне можно похудеть. Но, как показали исследования, проведенные американскими учеными, есть прямая связь между тем, сколько человек весит, и тем, сколько он спит. Подробные данные об этих исследованиях были опубликованы в медицинском журнале Psychoneuroendocrinoligy.

Два гормона - грелин (гормон "голода") и лептин (гормон "сытости") контролируют аппетит. Если человек недостаточно отдохнул, то в организме возрастает содержание гормона грелина, стимулирующего аппетит, и падает содержание лептина, который подавляет действие грелина и создает ощущение сытости.

Исследователи обнаружили значительное повышение уровня содержания грелина в ночное время у людей, страдающих бессоницей. Возникающий гормональный дисбаланс приводит к росту аппетита уже в дневные часы, что со временем чревато обретением излишнего веса.

Помимо возникновения дисбаланса между грелином и лептином, недостаток сна приводит к увеличению содержания в организме гормона стресса - кортизола, повышающего желание съесть чего-нибудь высококалорийного и "вкусненького" для улучшения настроения.

А между тем в головном мозге вырабатывается гормон роста, который в фазе глубокого сна помогает организму перерабатывать жир в калории, что позволяет поддерживать нормальный вес и снижать избыточный. В случае же недостатка сна происходит накопление жира.

По мнению Майкла Бреуса, эксперта, занимающегося проблемами сна в реабилитационном центре "Саутуэст спайн энд спортс" в городе Скоттсдейл /штат Аризона/, взрослому человеку необходимо спать не менее 7,5 часов в сутки, чтобы не допускать увеличения веса.

Как считает Бреус, результаты проведенного исследования наводят на мысль, что появилась новая триада факторов, обеспечивающих поддержание нормального веса - диета, умеренная физическая нагрузка и полноценный сон.

likar.info