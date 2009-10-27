Мобильник провоцирует развитие 4-ёх видов рака

Масштабное исследование, профинансированное Всемирной организацией здравоохранения, показало, что чрезмерное использование мобильных телефонов связано с возникновением четырех видов рака, сообщает издание Mirror News.

В ходе исследования, которое проводилось на протяжении десяти лет в 13 странах мира и обошлось в 20 миллионов фунтов стерлингов, выяснилось, что любители болтать по сотовому болеют раком на 50 % чаще. Причем у этих пациентов чаще всего развиваются три вида рака мозга и один - слюнных желез.

Ученые утверждают, что современные мобильные аппараты посылают в голову человека по 217 электромагнитных импульсов ежеминутно. Такую атаку способен выдержать не каждый, поэтому школьникам младших классов специалисты не рекомендуют пользоваться сотовыми телефонами вовсе, учащимся средней школы лучше обмениваться текстовыми сообщениями, чем звонить, а взрослым мужчинам не следует держать трубки в брючных карманах, иначе не избежать проблем с фертильностью.

Как сообщалось ранее, разговоры по телефону во время ходьбы настолько увлекают людей, что они не обращают внимания даже на необычные вещи, происходящие вокруг них.

compulenta.ru