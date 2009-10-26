Завтра в некоторых областях Украины пройдут дожди

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, 27 октября переменная облачность. В западных, Житомирской, Винницкой, а днем и в северных областях дождь, в Карпатах ночью и утром местами сильный дождь; на остальной территории без осадков. Ночью и утром в западной части местами туман. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с. Температура ночью в восточной части от 1° тепла до 4° мороза, на остальной территории 2-7° тепла, в западных, местами Одесской областях 5-10°, днем в Украине 8-13° тепла; в Крыму ночью 7-12°, днем 13-18°.

В Киевской области завтра переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 8-13°.

В столице также переменная облачность. Ночью без осадков, днем дождь. Ветер южный, 5-10 м/с. Температура ночью 3-5° тепла, днем 9-11°.