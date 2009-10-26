Уже 54% китайцев объявили бойкот прививке от гриппа H1N1

Более половины жителей Китая не собираются прививаться от гриппа H1N1, сообщает AFP. Эти данные были получены в ходе опроса общественного мнения, проведенного изданием China Daily и интернет-порталом sohu.com.

В социологическом исследовании приняли участие две тысячи жителей Китая. В результате опроса было установлено, что 54 процента китайцев не хотят проходить вакцинацию от гриппа H1N1. При этом по данным предыдущего опроса, проведенного два месяца назад, не собирающихся прививаться было в два раза меньше - 24 процента.

Сообщается, что одной из основных причин, из-за которых жители Китая намерены отказаться от прививок, являются их сомнения в качестве и эффективности препаратов для иммунизации, изготовленных за столь короткое время. Китайская компания Sinovac Biotech первой в мире разработала вакцину от нового гриппа и получила одобрение надзорных органов на ее массовое производство.

По данным опроса, твердое намерение пройти вакцинацию имеют 30 процентов китайцев. Около 15 процентов жителей страны заявили, что примут решение после того, как другие люди определятся относительно вакцинации.

Власти Китая планировали до конца 2009 года обеспечить вакцинами от гриппа H1N1 65 миллионов граждан, что составляет около 5 процентов населения страны. На данный момент прививку получили около 300 тысяч жителей Китая.

По данным китайского Минздрава, опубликованным в пятницу, в стране зафиксировано более 33 тысяч случаев нового гриппа. Два случая инфекции завершились летальным исходом.

medportal.ru