В Херсонской области 2 человека отравились грибами

В Херсонской области за сутки два человека попали в реанимацию из-за отравления грибами.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Главного управления МЧС в области, 25 октября в реанимационное отделение Херсонской областной больницы с диагнозом «отравление грибами» была доставлена 40-летняя жительница села Большие Копани Цюрупинского района. Пока женщина находится в тяжелом состоянии.

В тот же день в реанимационное отделение Голопристанской районной больницы с тем же диагнозом в состоянии средней тяжести доставлен 42-летний житель поселка Новая Збурьевка.

С начала года в Херсонской области от отравления грибами уже пострадал 31 человек, среди которых 9 детей. Зафиксировано два летальных случая.