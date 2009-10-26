Кабмин отменил распоряжение о предоставлении платных медуслуг

Кабинет министров Украины отменил действие своего распоряжения №420 от 14 апреля в 2009 г. “О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан”.

Как сообщается на сайте правительства, действие документа отменено распоряжением №1232 от 21 октября.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО остановил действие отдельных положений постановлений Кабинета министров Украины от 14 апреля 2009 года о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться в государственных и коммунальных учреждениях здравоохранения, высших медицинских учебных заведениях и научно-исследовательских учреждениях, и о расширении перечня платных услуг, которые могут предоставляться государственными учебными заведениями, и направил в Конституционный суд представление по поводу этих постановлений правительства.

Распоряжение №420-р «О некоторых мерах по улучшению медицинского обслуживания граждан» предоставляло государственным и коммунальным учреждениям здравоохранения право обеспечивать гражданам, по их собственному желанию, за соответствующую плату выделение койко-места повышенной комфортности и медработника для персонального ухода, создание надлежащих социально-бытовых условий и др.

В.ЮЩЕНКО считает, что это не отвечает статье 49 Конституции Украины, согласно которой в государственных и коммунальных заведениях здравоохранения медицинская помощь оказывается бесплатно.