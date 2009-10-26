В Кировоградской области рождаемость возросла на 8%

В январе-августе 2009 года в Кировоградской области на 8% выросла рождаемость (родилось 7266 детей) и на 6,2% уменьшилась смертность среди населения (умерло12085 человек) по сравнению с соответствующим периодом прошлого года.

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили в Главном управлении статистики в области.

За 8 месяцев 2009 года интенсивность естественного сокращения населения области уменьшилась и составляла 7,1 чел. в расчете на 1000 жителей (в соответствующем периоде 2008 года – 8,9 чел.).

В то же время, за отчетный период в области развелись на 446 супружеских пар меньше, а поженились – на 55 пар больше.

По состоянию на 1 сентября 2009 года в области, по оценке облстата, проживало 1021,9 тыс. чел.