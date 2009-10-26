Как правильно выбирать подушку?

Со­пе­ние но­са во вре­мя при от­сут­ст­вии на­смор­ка – при­знак не­пра­виль­но­го ды­ха­ния. Пра­виль­ный вы­бор дет­ской по­душ­ки ста­нет спо­со­бом под­держ­ки ров­но­го ды­ха­ния, ана­то­ми­чес­ки вер­но­го по­ло­же­ния и без­опас­нос­ти ре­бен­ка.

Де­тям до го­да обыч­ная по­душ­ка не нуж­на. А вот ана­то­ми­чес­кая по­душ­ка для ре­бен­ка – с углуб­ле­ни­ем в цент­ре – по­зво­лит не за­про­ки­ды­вать­ся го­лов­ке на­зад и при­жи­мать­ся к гру­ди. Вы­бор та­кой по­душ­ки для ма­лы­ша по­зво­лит скор­рек­ти­ро­вать де­фор­ма­ции кос­тей че­ре­па, столь ча­с­тые у де­тей. Та­кая дет­ская по­душ­ка ги­по­ал­лер­ген­на, сти­ра­ет­ся и су­шит­ся очень быст­ро.

Пос­ле 12 ме­ся­цев долж­на быть при­о­бре­те­на спе­ци­аль­ная дет­ская по­душ­ка. Вы­бор по­душ­ки для ре­бен­ка дол­жен ос­но­вы­вать­ся на та­ких тре­бо­ва­ни­ях:

Ор­то­пе­ди­чес­кий эф­фект – дет­ская по­душ­ка долж­на под­дер­жи­вать шей­ный от­дел по­зво­ноч­ни­ка в го­ри­зон­таль­ном по­ло­же­нии вне за­ви­си­мос­ти от по­зы ре­бен­ка во вре­мя сна.

Без­опас­ность в пла­не воз­мож­но­го удушья – уткнув­шись но­си­ком в без­опас­ную дет­скую по­душ­ку, ре­бе­нок не за­дох­нет­ся.

Ги­по­ал­лер­ген­ность - хо­ро­шая дет­ская по­душ­ка не спро­во­ци­ру­ет раз­ви­тие ал­лер­гии.

Воз­мож­ность час­той стир­ки при быст­ром вы­сы­ха­нии.

Эко­ло­ги­чес­кая и ин­фек­ци­он­ная без­опас­ность.

По ши­ри­не дет­ская по­душ­ка долж­на рав­нять ши­ри­не кро­ва­ти. На­пол­ни­тель по­душ­ки для ма­лы­ша дол­жен до­пус­кать ча­с­тые стир­ки во из­бе­жа­ние раз­мно­же­ния пы­ле­во­го кле­ща. Это мо­гут быть по­душ­ки из овечь­ей шерс­ти – их мож­но час­то сти­рать и они быст­ро сох­нут.

Вни­ма­ние! Детям с ал­лер­ги­ей овечь­ей шерс­ти луч­ше из­бе­гать. От­лич­ный ва­ри­ант вы­бо­ра по­душ­ки для ре­бен­ка - на­пол­ни­те­ли из син­те­ти­чес­ких скру­чен­ных во­ло­кон. Они упру­ги, в них не раз­мно­жа­ет­ся клещ, в та­ких дет­ских по­душ­ках нет опас­ных пе­ро­едов и пу­хо­едов, лю­бя­щих по­душ­ки, на­пол­нен­ные пу­хом и пе­ром.

Пе­ро и пух мо­гут нес­ти нес­ти на се­бе остат­ки кро­ви и ис­праж­не­ний пти­цы, осо­бен­но в не­ка­чест­вен­ных из­де­ли­ях. Нуж­но ли это в по­душ­ке для ре­бен­ка? Ва­та очень быст­ро сле­жи­ва­ет­ся, не отве­ча­ет ос­нов­ным тре­бо­ва­ни­ям к по­душ­ке для ма­лы­ша. Син­те­по­но­вый на­пол­ни­тель не­плох, но тре­бу­ет час­той за­ме­ны, так как сле­жи­ва­ет­ся в мес­тах час­то­го дав­ле­ния.

Со­вре­мен­ные по­душ­ки для де­тей, из ма­те­ри­а­лов, по­зво­ля­ю­щих «за­пом­нить» фор­му го­ло­вы, без­опас­ные, ком­форт­ные – вы­бор лю­бя­щих и за­бот­ли­вых ро­ди­те­лей.

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