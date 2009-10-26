Как правильно выбирать подушку?
Ортопедический эффект, гипоаллергенность, экология
Сопение носа во время при отсутствии насморка – признак неправильного дыхания. Правильный выбор детской подушки станет способом поддержки ровного дыхания, анатомически верного положения и безопасности ребенка.
Детям до года обычная подушка не нужна. А вот анатомическая подушка для ребенка – с углублением в центре – позволит не запрокидываться головке назад и прижиматься к груди. Выбор такой подушки для малыша позволит скорректировать деформации костей черепа, столь частые у детей. Такая детская подушка гипоаллергенна, стирается и сушится очень быстро.
После 12 месяцев должна быть приобретена специальная детская подушка. Выбор подушки для ребенка должен основываться на таких требованиях:
Ортопедический эффект – детская подушка должна поддерживать шейный отдел позвоночника в горизонтальном положении вне зависимости от позы ребенка во время сна.
Безопасность в плане возможного удушья – уткнувшись носиком в безопасную детскую подушку, ребенок не задохнется.
Гипоаллергенность - хорошая детская подушка не спровоцирует развитие аллергии.
Возможность частой стирки при быстром высыхании.
Экологическая и инфекционная безопасность.
По ширине детская подушка должна равнять ширине кровати. Наполнитель подушки для малыша должен допускать частые стирки во избежание размножения пылевого клеща. Это могут быть подушки из овечьей шерсти – их можно часто стирать и они быстро сохнут.
Внимание! Детям с аллергией овечьей шерсти лучше избегать. Отличный вариант выбора подушки для ребенка - наполнители из синтетических скрученных волокон. Они упруги, в них не размножается клещ, в таких детских подушках нет опасных пероедов и пухоедов, любящих подушки, наполненные пухом и пером.
Перо и пух могут нести нести на себе остатки крови и испражнений птицы, особенно в некачественных изделиях. Нужно ли это в подушке для ребенка? Вата очень быстро слеживается, не отвечает основным требованиям к подушке для малыша. Синтепоновый наполнитель неплох, но требует частой замены, так как слеживается в местах частого давления.
Современные подушки для детей, из материалов, позволяющих «запомнить» форму головы, безопасные, комфортные – выбор любящих и заботливых родителей.