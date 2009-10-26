Кофе тормозит развитие гепатита С

Несколько чашек кофе в день могут замедлять развитие патологических изменений у пациентов, страдающих хроническим гепатитом С и связанными с ним заболеваниями печени, говорится в статье, опубликованной американскими учеными в журнале Hepatology.

"Регулярное употребление кофе связано с пониженной скоростью развития заболевания", - пишут авторы статьи.

В течение почти четырех лет они наблюдали за 766 пациентами с осложненными заболеваниями печени, связанными с гепатитом С, которым не удавалось помочь традиционными антивирусными препаратами. Участники исследования были разделены на несколько категорий, в зависимости от того, сколько кофе они употребляют в день. Кроме того, фиксировались данные об употреблении чая.

Каждые три месяца пациенты проходили обследование, в ходе которого оценивались показатели их состояния, в частности, наличие признаков асцита (скопления жидкости в брюшной полости), связанных с поражением нервной системы, вызванных гепатитом, степень фиброзного перерождения тканей печени (замены клеток печени соединительной тканью) и другие параметры.

Результаты показали, что участники исследования, которые выпивали три или больше чашек кофе в день, имели на 47% меньший риск ухудшения состояния по одному из клинических показателей. В то же время, ученым не удалось зафиксировать влияние потребления чая на развитие заболеваний печени, связанных с гепатитом С.

"Хотя мы не можем исключить возможного влияния других факторов, помимо употребления кофе, результаты нашего исследования показывают, что пациенты с высоким потреблением кофе имеют пониженный риск развития заболевания", - отмечает руководитель исследования Нил Фридман (Neal Freedman) из Национального онкологического института (США).

Вместе с тем, авторы статьи предупреждают, что полученные ими данные нельзя считать применимыми к здоровым людям.

vzglyad.ru