Кого «любит» простуда

С тех пор, как пришла осень, многие из нас подхватили простуду – неприятное состояние, когда по 2-3 недели держится насморк, побаливает горло, беспокоит покашливание. Высокая лихорадка, характерная для гриппа, при этом бывает редко, и в основном у детей. К слову, самая распространенная причина таких простуд – риновирус. Он легко передается воздушно-капельным путем. Вот только одни моментально подхватывают вирус, а другие стойко ему сопротивляются. Кого же любит простуда? Об этом мы поговорили с Главным иммунологом Киева Олегом Назаром, завотделением ЛФК Украинского спортивного центра, Владимиром Ничипоруком и руководителем центра психотерапии «София» психиатром Дмитрием Павлюком.

СЛАДКОЕЖЕК. Имейте в виду, что все микробы питаются углеводом глюкозой. «Сытые» микроорганизмы быстро размножаются, усугубляя простуду и приводя к осложнениям. Кроме того, диета, богатая углеводами, способствует сильному потению. А чем больше вы будете на улице потеть, тем выше будет риск переохлаждения и вероятность заболеть.

Что делать? Как минимум за пару часов до выхода из дому не кладите себе в рот, а тем более своим детям, конфеты, не ешьте хлеб, картошку, лапшу, каши, молоко, варенье, фрукты, не пейте сладкие соки. Все это продукты, поддерживающие в крови и клетках высокий уровень глюкозы, которая дает энергию для роста бактерий. Стоит переохладиться, вдохнуть зараженный воздух – и система болезни заработает. Идеальное питание в простудный период – белково-жировое (а не фруктово-злаково-овощное). Заправляясь мясом, мы не только даем иммунитету, из чего строить антитела, но и оставляем микробов на голодном пайке. От жирной пищи им тоже толку будет мало.

МЕРЗЛЯКОВ. Если вы мерзнете даже в помещении без сквозняков, то вы однозначно будете представлять для микробов интерес. Ведь зябкость, чем бы она ни была вызвана (вегето-сосудистой дистонией, заболеваниями щитовидки, склерозом сосудов или еще чем-нибудь), говорит о спазме сосудов. А когда сосуды спазмированы, микробам легче всего проникнуть сквозь их стенку в кровь, то есть пройти защитный барьер и получить доступ к органам.

Что делать? Подойдут любые физические упражнения, которые вы можете себе позволить в конкретной обстановке, например, приседания, подъемы на носках, хождение по лестнице вверх-вниз. Главное – сделать такое количество повторений, которое вызовет у вас легкое покраснение кожи. Это и будет критерием того, что сосуды расширились, а значит, снова стали барьером для инфекции. Кроме того, сосуды можно натренировать. Для этого подойдут как всем известные способы закаливания – контрастный душ, обтирания, обливания, так и менее популярные, но эффективные. Например, закаливание носа холодной водой. Для этого нужно 2-3 раза раз в день промывать нос прохладной водой, по 2-3 промывания. Смысл тот же, что и в контрастном душе, но здесь будут тренироваться избирательно сосуды носа – органа, который первым встречает инфекцию. Курс такой закалки – 2 месяца, за это время сосуды могут стать просто «непробиваемыми» для микробов.

ХУДЕЮЩИХ. Если методом борьбы с лишним весом вы выбрали диету, ограничивающую калории, то не удивляйтесь, если в ближайшем будущем вас «подкосит» зараза. Ведь именно из еды организм берет энергию на обогрев тела. Если ее не хватает, то, во сколько бы вы одежек ни кутались, рано или поздно замерзнете. А для праздника жизни микробам только того и надо: у замерзшего хозяина иммунитет «спит».

Что делать? Худеть и не болеть все-таки можно. Главное - есть каждый раз незадолго до выхода на улицу и после прихода с нее, при условии, что вы чувствуете, что замерзли. Если чем-то в питании и жертвовать, то в первую очередь вечерним приемом пищи. Кроме того, если в борьбе за фигуру вы делаете акцент на тренажеры, то тут вообще проблем не будет – от занятий на тренажерах сосуды тренируются и приобретают свойство задерживать микробов, не пропуская их в кровь.

ТРУДОГОЛИКОВ. На эту категорию влияет много факторов риска, которые мы привычно недооцениваем: стрессы приводят к истощению нервной системы, недоедание - к физическому истощению, сидячий образ жизни – к ослаблению сердечно-сосудистой системы и запорам. Кроме того, те, кому все некогда встать со стула, пьют мало воды, что не только способствует запору, но и ослабляет иммунитет – защитные тельца иммунитета двигаются именно в воде, из которой в основном состоит кровь. И если в организме мало воды, то слизистые пересыхают, антитела туда не доходят и органы остаются без защиты. Запоры очень вредны для иммунитета, т.к. провоцируют дисбактериоз кишечника. Поскольку около 70% клеток иммунной системы находятся именно там, то понятно, что иммунитет от этого ослабевает.

Также трудоголики много дышат пересушенным кондиционерами воздухом и часто курят, что вредит местному иммунитету дыхательных путей. Немалую роль играет и то, что лечиться на больничном сейчас могут позволить себе не все и вынуждены ходить на работу больными, продлевая жизнь своей простуде и заражая коллег. Еще один из скрытых «гробильщиков» иммунитета – темнота, его ослабление происходит путем цепи реакций в коже.

Что делать? Трудоголикам важно наладить режим труда и отдыха. Максимум каждые два часа делайте перерыв. Встаньте, пройдитесь, разгоните кровь, выпейте воды. Если вы чувствуете, что в помещении сушит кондиционер, можно приобрести увлажнитель воздуха (портативный прибор, который работает от розетки) или просто ставить на столе стакан с водой – это хоть как-то будет увлажнять воздух. Также можно пользоваться увлажняющими каплями для носа.

Если же вас преследуют запоры, то важно ежедневно есть салаты и овощные супы. Хорошие антизапорные средства – горсть кураги (ее нужно запить стаканом воды) или 2 нарезанные колечка лимона, съеденные со шкуркой. Не забывайте выпивать за час до сна стакан кефира. Ну, а если в одном с вами помещении есть больной, то обязательно смазывайте слизистую носа оксолиновой мазью - она задерживает и обезвреживает вирусы, или мажьте под носом эфирными маслами – они тоже препятствуют проникновению вирусов в дыхательные пути. Боритесь с темнотой: если на улице светит солнце, то постойте перед ним с открытым лицом хотя бы 5 минут. Если же вы найдете возможность походить в солярий, то это будет для иммунитета подарком.

ДЕТЕЙ И ПОЖИЛЫХ. У первых иммунитет еще не зрел, а у вторых истощен из-за «багажа» хронических болезней. Но методы борьбы в обоих случаях похожи.

Что делать? Для профилактики простуд им обязательно нужно принимать витаминно-минеральные добавки, много отдыхать, а также делать прививки (конечно же, строго-настрого учитывая противопоказания – лучше всего это сделать после консультации с врачом-иммунологом). Перед выходом на улицу будет полезно принять таблетку витамина С (аскорбиновой кислоты) – он стимулирует выработку интерферона – защитного белка иммунитета.

«КРИВОНОСЫХ». Люди, у которых искривлена носовая перегородка, не только мучают других храпом. Они еще и больше рискуют простудиться. Все дело в том, что при искривлении перегородки в носу застаивается слизь – любимое место «прописки» микробов.

Что делать? Если вы знаете, что у вас искривлен нос, то загляните на прием к ЛОРу. Если диагноз подтвердится, подумайте о плановой операции по коррекции носовой перегородки. Восстановится проходимость носа – зараза меньше будет цепляться. Но даже если нос внешне прямой, то далеко не всегда с перегородкой тоже все в порядке. Заподозрить искривление такому человеку можно по храпу. Если же к ЛОРам вы не ходок, то не давайте шансов слизи – полощите нос подсоленной водой перед каждый выходом и возвращением с улицы.

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