Худеем при помощи яблочного уксуса

В яблочном уксусе содержатся ценные минеральные вещества (например, много калия, необходимого для работы нервной системы) и органические кислоты: уксусная, яблочная, лимонная, щавелевая и другие. Отсюда эффект: яблочный уксус снижает аппетит (в том числе и охоту до сладкого), стимулирует обмен веществ и способствует расщеплению жиров и углеводов.

Конечно, всё это индивидуально: одни при помощи уксуса худеют на глазах, другие улучшают состояние кожи, а у третьих, вообще ни какого эффекта.

Лучше использовать яблочный уксус собственного приготовления. Для этого берём яблоки (можно перезрелые), хорошенько вымоем и мелко нарезаем, затем кладём в эмалированную кастрюлю и заливаем горячей (60-70 градусов) водой. Вода должна быть выше уровня яблок на 3-4см.

Добавляем сахар (из расчёта 50г сахара на 1кг сладких яблок и 100г на 1кг кислых) и ставим кастрюлю на 2 неделе в тёплое, но не на солнце, место. Обязательно помешивать 2-3 раза в день, чтоб не образовалась корка.

Через 2 недели жидкость процедить через марлю, сложенную в 2-3 слоя, и перелить в стеклянные банки (лучше на 5-7см не доливать банки) для брожения ещё на 2 недели.

Готовый уксус разлить по бутылкам, закупорить прокипяченными пробками. Хранить в тёмном прохладном месте.

Приготовили, как же использовать яблочный уксус?

Рецептов использования яблочного уксуса для похудания много:

1. Из газеты “Худеем вместе”:

“Худеть с помощью яблочного уксуса довольно просто. Пейте перед едой стакан воды со столовой ложкой яблочного уксуса и половинкой чайной ложки меда. Летом напиток можно украсить льдом, а зимой немного подогреть - и вкусно, и эффект лучше, чем от традиционного чая или кофе, не говоря уж о пересахаренных газировках”.

2. Рецепт - для бодрости:

Утром, сразу после подъема, на голодный желудок ежедневно выпивать 1 столовую ложку яблочного уксуса, предварительно смешав его с раствором из 1 чайной ложки меда и стакана воды комнатной температуры.

3. Просто стакан тёплой воды с растворённой в ней столовой ложкой яблочного уксуса (без меда), принятый с утра на голодный желудок, помогает потерять вес, придаёт энергию и способствует пищеварению.

4. Чтобы избавиться от лишнего веса, надо употpеблять одну дозу яблочного уксуса (2 ч.л. на стакан воды) за завтpаком, втоpую - на ночь, а тpетью - в любое удобное вpемя.

5. Можно использовать яблочный уксус в приготовлении самых разнообразных соусов к картошке, овощам, мясу, рыбе. Яблочный уксус и просто уксус еще хороши для профилактического споласкивания овощей и фруктов (особенно в жаркую погоду и в регионах желудочно-кишечных инфекций) и для вымачивания мяса.

Предупреждение! Раствор яблочного уксуса пейте через трубочку для коктейлей, так как кислота разъедает эмаль зубов. После обязательно прополощите рот.

Тем, у кого гастрит или повышенная кислотность, яблочный уксус пить нельзя!

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