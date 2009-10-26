Позвольте ребенку гневаться

Ре­бе­нок име­ет пра­во про­яв­лять гнев. Воз­мож­но для то­го, что­бы дать от­пор, за­щи­тить свою тер­ри­то­рию или прос­то по­лу­чить эмо­ци­о­наль­ную раз­ряд­ку. Как он бу­дет ис­поль­зо­вать это пра­во во взрос­лой жиз­ни, це­ли­ком за­ви­сит от ро­ди­тель­ской ре­ак­ции на пер­вые его про­яв­ле­ния.

Ста­рать­ся на­учить де­тей по­да­вить и скрыть свой гнев оши­боч­но. Если ре­бе­нок не даст вы­ход эмо­ци­ям в тот мо­мент ког­да он их ис­пы­ты­ва­ет, зна­чит он най­дет его поз­же, со­рвав­шись на окру­жа­ю­щих. Ли­бо на са­мом се­бе. Что еще ху­же, ведь от внут­рен­них пе­ре­жи­ва­ний и ма­лень­кий че­ло­век мо­жет за­бо­леть.

Ра­зум­ным бы­ло бы объ­яс­нить ре­бен­ку, что гнев обыч­ная эмо­ци­о­наль­ная ре­ак­ция че­ло­ве­ка - сер­дить­ся так­же ес­тест­вен­но как и улы­бать­ся.

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