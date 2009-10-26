Позвольте ребенку гневаться
Эмоциональная разрядка, отпор, защита своей территории
Ребенок имеет право проявлять гнев. Возможно для того, чтобы дать отпор, защитить свою территорию или просто получить эмоциональную разрядку. Как он будет использовать это право во взрослой жизни, целиком зависит от родительской реакции на первые его проявления.
Стараться научить детей подавить и скрыть свой гнев ошибочно. Если ребенок не даст выход эмоциям в тот момент когда он их испытывает, значит он найдет его позже, сорвавшись на окружающих. Либо на самом себе. Что еще хуже, ведь от внутренних переживаний и маленький человек может заболеть.
Разумным было бы объяснить ребенку, что гнев обычная эмоциональная реакция человека - сердиться также естественно как и улыбаться.