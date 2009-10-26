За неделю количество больных гриппом А(H1N1) в Бельгии увеличилось в два раза.

Об этом сообщает сегодня фламандская газета Het Nieuwsblad.

По данным издания, за прошедшую неделю в Бельгии зарегистрирован 15671 новый случай заболевания “свиным” гриппом, а общее количество больных возросло до 36 тысяч.

Представитель специальной комиссии по вопросам гриппа Марк Ван РАНСТ сообщил газете, что количество заболеваний еще далеко от пикового показателя, в то же время компании и школы уже ощущают последствия распространения этого штамма гриппа.

Он также сообщил, что оснований для паники нет, поскольку уже проведена вакцинация персонала госпиталей и в ближайшее время начнется вакцинация пациентов из групп высокого риска.