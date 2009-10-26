Когда какой орган лучше лечить?

Свой ритм есть не только у организма в целом, но и у каждого его органа в отдельности. Этим процессом руководят железы в головном мозге — супрахиазматическое ядро и эпифиз — с помощью гормона сна мелатонина и гормона бодрствования кортизола. Медики говорят, что соблюдение этого ритма — это идеальный распорядок дня, хотя у некоторых людей бывают и свои индивидуальные ритмы, которые подходят им больше. Но если прислушиваться к своему телу и соблюдать его ритм, то явления десинхроноза можно свести на нет.

5 часов утра. У мужчин это лучшее время для секса — в это время их организм вырабатывает максимальное количество мужского полового гормона тестостерона.

6 часов. В это время достигает максимума в крови уровень сахара, аминокислот и других веществ, дающих энергию. Самое время просыпаться. Также в это время активизируется деятельность толстой кишки, поэтому именно в 6 часов должно происходить опорожнение кишечника. В это время лучше проводить и исскуственную очистку кишечника.

7—8 часов. Время, когда полон сил желудок. Поэтому именно в этот промежуток нужно основательно поесть — он легко все переварит. В это время без риска можно наедаться даже тем, кто сидит на диете — отложений не будет, все пойдет в энергию.

9 часов. Время максимальной работоспособности. Особенно обостряется кратковременная память — можно смело садиться за учебу.

10 часов. Время, когда мозг идеально настроен на мышление, принятие сложных решений. В это время хорошо проводить деловые встречи.

11—12 часов. Организм работает равномерно, без пиковых подъемов работоспособности отдельных органов.

13—14 часов. Второй период бодрствования желудка. В этот промежуток нужно пообедать.

14—15 часов. Период, когда с максимально возможной отдачей работают мышцы. Поэтому если вы думаете, на какое время записаться в спортзал, выберите это.

15—17 часов. Второй пик работоспособности. Кроме того, именно в этот период пальцы становятся наиболее проворными, поэтому это хорошее время для тонкой ручной работы или игры на музыкальном инструменте.

17—18 часов. Активно работают почки, поэтому в это время эффективно проводить процедуры по их чистке от песка.

18—19 часов. «Царствуют» печень и поджелудочная железа. Так что в этот период можно немного выпить — алкоголь расщепится полностью.

20—22 часа. Время кожи. Поэтому если вы пользуетесь лечебной косметикой, то в это время она подействует лучше всего.

22—24 часа. Обмен веществ замедляется. Все, что вы съедаете в этот период, превращается в жир на талии и бедрах.

0—2 часа ночи. В этот период резко снижается острота зрения. Поэтому в это время нужно быть особо осторожным, если вы за рулем.

2—5 часов. Органы отдыхают. Под утро повышается риск для сердечников — именно в этот промежуток времени происходит наибольшее количество инфарктов. Поэтому им важно принимать сердечные лекарства длительного действия перед сном.

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