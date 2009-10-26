Гигиена - причина многих заболеваний

Современные эпидемии астмы и ожирения вызваны тем, что человеческий организм не успевает приспособиться к быстрым изменениям окружающей среды

Об этом говорилось в ходе Всемирного медицинского конгресса, посвященного так называемой эволюционной (или дарвиновской) медицине.

По словам одного из пионеров эволюционной медицины Рэндольфа Нессе из Мичиганского университета (США), врачам пора понять, что человек не машина, собранная инженерами, а результат эволюции с огромным количеством недостатков, которые делают организм чрезвычайно уязвимым, сообщает compulenta.ru.

Например, эволюционная медицина объясняет современные эпидемии астмы и ожирения тем, что тело не успевает приспособиться к быстрым изменениям окружающей среды. А эти изменения, в свою очередь, могут быть вызваны усилиями по предотвращению других заболеваний.

Также в одном из докладов прозвучало предположение о том, что астма, аллергия и различные аутоиммунные заболевания являются результатом распространения высоких стандартов гигиены. В бедных странах, где люди продолжают страдать от паразитов, подобные недуги встречаются реже, чем в стерильных богатых обществах.

Что касается ожирения, то распространение этого заболевания на Западе, по мнению Уильяма Леонарда из Северо-Западного университета (США), вызвано не только употреблением жирной и калорийной пищи.

По словам ученого, это результат неумения организма быстро эволюционировать и приспособиться к тому, что количество и качество пищи возрастает, а объем энергии, необходимой для ее добывания, неуклонно уменьшается.

Дэн Стейн из Кейптаунского университета (ЮАР) представил на конференции результаты изучения тревоги и депрессии. По его словам, медицина стала забывать, что это нормальная защитная реакция организма. Бросаться лечить человека, перенесшего тяжелую утрату или чудом выжившего в ужасной катастрофе, не стоит, так как это может нанести его психике еще больше вреда.

focus.ua