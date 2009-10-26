От видеоигр человек становится невнимательным

Люди, которые часто играют в разные видеоигры, испытывают негативные изменения в двух типах когнитивной активности мозга - проактивного и реактивного внимания, установили неврологи Университета штата Айова /США/.

Проактивное внимание - это особый механизм для "включения" и ранней подготовки тех навыков внимания, которые необходимы для быстрого реагирования на внезапные визуальные стимулы. Реактивный контроль используется мозгом для того, чтобы уже прямо во время тех или иных действий сразу включать внимание и реакцию. Психофизиологи использовали простые визуальные задачи для проверки двух типов внимания путём измерения мозговых волн и поведенческих реакций среди постоянных игроков.

Результаты тестирований показали, что мозговые волны и поведенческие оценки проактивного внимания значительно сокращены у людей, которые часто играют в видеоигры. Эти данные свидетельствуют о нарушении работы головного мозга и отклонениях в поведенческих нормах, говорят врачи, тем самым доказывая, что частое использование видеоигр развивает синдром дефицита внимания. Тем не менее специалисты отметили, что в сочетании с неблагоприятными последствиями видеоигры также позволяют улучшить другие аспекты визуальной обработки информации мозгом.

ami-tass.ru